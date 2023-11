Sontheim bezwingt Spitzenreiter Unterkochen

Nur noch ein Punkt trennt den Tabellenersten und seinen Verfolger nach diesem Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Der Druck auf Unterkochen wächst weiter an. Auch Heldenfingen/Heuchlingen schließt zum Spitzenduo auf.

Stödtlen/Tannhausen ‐ Lauchheim 4:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:1, 3:1 M. Michel (4., 44., 88.), 1:1 C. Krasniqi (34.), 4:1 D. Feil (90.+3). Heimelf hat nicht gemeldet.

Hofherrnweiler-Unterrombach II ‐ Nattheim 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 1:3 Horsch (18., 24., 78.), 1:2 V. Milojkovic (70.). In der Anfangsphase war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Nattheim. Mit einem Doppelschlag gingen die Gäste aus Nattheim dann allerdings mit 2:0 in Führung. Allerdings fielen beide Treffer aus kapitalen Fehlern der TSG Hofhernweiler-Unterrombach II heraus. Nach einer langen Verletzungsunterbrechung kam die Heimelf in der zweiten Hälfte besser ins Spiel und auch zu guten Torchancen, die aber allesamt nicht genutzt wurden. Nach dem Anschlusstreffer spielte Nattheim dann einen Konter sauber aus und erzielte den 3:1-Endstand.

Durlangen ‐ Schwabsberg-Buch 3:2 (2:1). Tore: 0:1, 3:2 S. Frank (11., 90+5.), 1:1, 2:1 Falcone (22., 45+1.), 3:1 Karacic (68.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Dorfmerkingen II ‐ Steinheim 4:2 (2:1). Tore: 1:0, 4:1 F. Amon (8., 74.), 1:1 Sakacilar (11.), 2:1 Eigentor, Hafner (13.), 3:1 D. Fischer (59.). 4:2 Rothofer (90+1.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Sontheim/Brenz ‐ Unterkochen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Yoldas (14.), 2:0 Mack (58.), 3:0 Gläser (81.). In der ersten Hälfte war der Gastgeber immer einen Schritt schneller als der FV08 aus Unterkochen. Folgerichtig war der Führungstreffer in der 14. Minute verdient. Im weiteren Spielverlauf spielte der FV08 zwar mit, brachte aber nicht viel Zwingendes vor dem Tor der Sontheimer zu Stande. Der Pausenstand war dem Spiel zu diesem Zeitpunkt gerecht. In der zweiten Hälfte investierte Unterkochen mehr in die Offensive, wurde allerdings bei seinen Torchancen immer wieder ausgebremst. Nach einer undurchsichtigen Szene, die die Defensive von Unterkochen durcheinander brachte, erzielten die Sontheimer den zweiten Treffer der Partie und sorgten für die Vorentscheidung. Das zweite Tor war allerdings dann für den FV08 wieder der Anlass, mehr in die Offensive zu gehen und das wurde wieder bestraft. Durch das dritte Tor wurde Unterkochen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. In Summe war die Niederlage nicht unverdient für den weiterhin Tabellenführer der Bezirksliga.

Bettringen ‐ Neuler 2:0 (0:0). Tore: Luca Kaufmann (83., 87.). Heimelf hat nicht gemeldet.