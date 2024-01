Wenn auf der Aalener Straßenfasnacht in der Menge feiernder Narren Gestalten auftauchen, die überdimensionalen Schornsteinfegern mit Clownsnase ähneln, und dabei auch noch mit ihren Instrumenten die Gassen zum Beben bringen, dann kann es sich dabei nur um die Oschtalb Ruassgugga handeln.

Im Rahmen unserer Mini-Serie „Hinter die Maske geblickt“ erzählt ihr Vorsitzender Jochen Gerber von den lustigsten Umzugserlebnissen und was für eine Geschichte eigentlich hinter dem außergewöhnlichen Häs steckt.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eurer Kostüme (Häs)?

Unser aktuelles Häs - wir wechseln alle zwei Jahre - stellt einen Schornsteinfeger mit Clownsnase dar. Es ist eine Hommage an unser 44-jähriges Vereinsjubiläum und unsere Gründungsmitglieder. Denn das erste Häs 1978 war das sogenannte „Edelschwarz“, unter anderem bestehend aus Frack und Zylinder.

Der Name Ruassgugga stammt vom „rußigen Freitag“ - dem Tag nach Gumpendonnerstag. Für den Ruß beziehungsweise dessen Entfernung ist der Schornsteinfeger zuständig, der auch einen Zylinder trägt. Hier schließt sich der Kreis dann wieder und somit lag es nahe, dieses Häs für unser Jubiläum zu wählen.

Die rote Clownsnase auf der Maske steht dabei symbolisch für die Fasnacht. Da der Schornsteinfeger bekanntlich auch als Glücksbringer fungiert, hebt sich unser Dirigent optisch deutlich von uns ab und läuft als rosa Glücksschwein mit überdimensionalem Kopf vorneweg. Grundsätzlich zeichnet unser Häs aus, dass es immer mit Larve und einer Maske ausgestattet ist.

Das hat seinen Ursprung in der Basler Fasnacht, bei der ausschließlich Larven getragen werden. In Basel hat unser Gründer Wolfgang Pösselt damals in den 1970er-Jahren zum ersten Mal die Guggenmusik kennengelernt und war so begeistert davon, dass er sie auf die Ostalb gebracht hat.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Unser Highlight in diesem Jahr ist sicherlich die Einladung zum Jubiläumswochenende der Dorfhexen aus Gundelfingen bei Freiburg, dann unsere eigene Straßenfasnacht am Gumpendonnerstag in Aalen in der Helferstraße, ab 16 Uhr direkt nach dem Rathaussturm. Hier freuen wir uns in diesem Jahr auf acht teilnehmende Gruppen.

Und für uns persönlich ganz wichtig, weil es jedes Jahr aufs Neue ein Highlight ist: Immer wenn wir in Neuler beim Umzug sind, werden wir von unseren Passivmitgliedern Hans und Adelheid in ihren Garten zu einem erstklassigen Umzugs-Warm-Up eingeladen, der seinesgleichen sucht. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei den beiden bedanken.

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Wir pflegen bereits seit vielen Jahren eine enge Freundschaft mit den Sauerbachnarren der TSG Hofherrnweiler (SBN), die wir immer gerne besuchen kommen. Bei den Sauerbachnarren herrscht immer eine familiäre Stimmung und man kennt sich auch privat mittlerweile ganz gut. Auch bei der „Gmendr Fasnet“ mit ihren zahlreichen, tollen Veranstaltungen sind wir immer wieder gerne zu Gast.

Was war euer lustigstes Umzugserlebnis?

Da gab es im Laufe der Jahre bereits so viele Anekdoten, dass es schwierig ist hier einzelne hervorzuheben. Aber vielleicht an folgende erinnern wir uns gerne: Bei einem Umzug in Gundelfingen hat sich unser Dirigent mit einem großen Queen Elizabeth-Kopf während dem Marschieren mit einem Mal umgedreht und hektisch seinen Stellvertreter hergewunken.

Die Oschtalb Ruassgugga. (Foto: Archiv: Jasmin Amend )

Dann verschwand die Queen in voller Montur plötzlich in eine Seitenstraße und keiner wusste was los war. Kurz darauf war er wieder zurück. Danach war es allen klar: Er musste einfach mal so dringend austreten, dass er es nicht länger aushalten konnte und durfte sich dann glücklicherweise dann bei Anwohnern erleichtern.

Welchen Ruf müssen Umzugszuschauer parat haben, wenn ihr vorbeilauft?

Dreimal hintereinander „Ruass - Gugg“

Welche Traditionen dürfen in Aalen an der Fasnacht auf keinen Fall fehlen?

Das jährliche Maskenabstauben am 6. Januar vor dem Rathaus in Aalen, zusammen mit der Aalener Fasnachtszunft, ist jedes Jahr aufs Neue ein toller Auftakt in die neue Saison. Unsere Neumitglieder werden getauft indem ihre Gesichter mit Ruß beschmiert werden und sie gehören dann auch symbolisch zu uns.

Auch als Albert Einsteins sind die Oschtalb Ruassgugga schon einmal verkleidet gewesen. (Foto: Archiv: Privat )

Und man merkt dort schon, wie alle heiß drauf sind nach der Probensaison endlich wieder richtig loslegen zu können. Ebenso natürlich der Rathaussturm, mit dem am Gumpendonnerstag die heiße Phase eingeläutet wird, und an den sich nahtlos unsere Straßenfasnacht anschließt.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Den Umzug in Neuler wegen seiner einzigartigen Wägen und Fußgruppen. Die Zeit, die Energie und die Liebe die von den Wagen- und Fußgruppen in diesen einen Tag investiert wird ist in unserer Region einmalig. Das muss man einfach mal gesehen haben.

Und last but not least in jedem Jahr für uns ein Highlight: Das internationale Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd mit 20 Guggenmusiken. Wer das noch nie erlebt hat, sollte sich unbedingt den 3. und 4. Februar im Kalender ankreuzen.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Unsere jüngsten Musiker sind die Zwillinge Leon und Paul Heusel im Alter von acht Jahren, die bei jedem passenden Auftritt mit vollem Eifer dabei sind. Unsere älteste aktive Musikerin ist Gründungsmitglied Rose Strobel mit 72 Jahren. Bei den Passivmitgliedern geht unsere Altersspanne von 4 bis 87 Jahren.