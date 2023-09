So läuft der Verkehr während des Reichsstädter Tage–Wochenendes

Ab Donnerstag, 7. September, wird mit dem Aufbau der Reichsstädter Tage begonnen. Daher werden die Bahnhofstraße/Stuttgarter Straße zwischen der Schubartstraße und dem Polizeirevier, der Gmünder Torplatz sowie die Parkplätze am Rathaus (Westparkplatz), am Kubus und bei der Kreissparkasse in der Gmünder Straße für den allgemeinen Fahrzeugverkehr bis einschließlich Montag, 11. September, gesperrt.

Der gesamte Innenstadtbereich zwischen Nördlicher Stadtgraben, Westlicher Stadtgraben, Friedhofstraße, Friedrichstraße, Stuttgarter Straße und Bahnhofstraße wird ab Freitag, 8. September, 7 Uhr, bis Montag, 11. September, 11 Uhr, für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die genannten Straßen können jedoch in Notfällen mit Rettungsfahrzeugen befahren werden. Die Kraftfahrzeughalter des Innenstadtbereichs werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Innenstadtbereichs abzustellen.

Für Anwohner und die Innenstadtgeschäfte besteht jedoch die Möglichkeit zur Andienung jeweils in der Zeit von 6 Uhr bis 10 Uhr.

Die Bushaltestelle „Sparkassenplatz“ wird von allen Busunternehmen von Donnerstag, 7., bis Montag, 11. September, ab circa 11 Uhr nicht bedient; Ersatzhaltestellen befinden sich am ZOB.

Die Bushaltestelle „Gmünder Torplatz“ wird von Donnerstag, 7. September, 5 Uhr, bis Montag, 11. September, ab circa 10.30 Uhr von den Linienbussen nicht angefahren. Ersatzhaltestelle ist der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). In der Friedhofstraße wird gegenüber der Gaststätte „Delphi“ eine Bedarfshaltestelle (Ausstiegshaltestelle) eingerichtet. Ebenso dient die vorhandene Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße beim Landratsamt als Ausstiegshaltestelle.

Über die Reichsstädter Tage werden zwei zusätzliche Taxistandplätze eingerichtet. Die Standplätze befinden sich im Nördlichen Stadtgraben und in der Stuttgarter Straße. Natürlich stehen weitere Taxis auch am Bahnhof zur Verfügung. In diesem Zusammenhang wird auf das Linientaxi ins Kochertal hingewiesen, das auch an den Reichsstädter Tagen verkehrt.

Die bestehenden Taxiplätze in der Friedhofstraße beim Evangelischen Gemeindehaus entfallen während des Festwochenendes.

Über die Reichsstädter Tage wird im Bereich des Südlichen Stadtgrabens ein bewachter Fahrradparkplatz eingerichtet. Zusätzlich bietet der Westparkplatz erstmals eine weitere Parkmöglichkeit für Fahrräder. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und für den Klimaschutz wird daher gebeten, auf die Anreise mit dem Pkw zu verzichten.

Für Rettungs– und Feuerwehrfahrzeuge (Krankenwagen, Feuerwehr, Arzt, Polizei) werden verschiedene Zufahrten in die Innenstadt durch Sicherheitspersonal freigehalten.

Die Besucher der Reichsstädter Tage werden dringend gebeten, die im Stadtgebiet bestehenden Verkehrsbeschränkungen (Halteverbot, Einbahnstraßen) einzuhalten. Fahrzeuge, die den Verkehr erheblich behindern, müssen damit rechnen, abgeschleppt zu werden.