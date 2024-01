„So isch halt“: Was 16-Jährige so machen...

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und aus sportlicher Sicht wurde schon eine der Geschichten 2024 geschrieben. Der erst 16-jährige Luke Littler hat bei der Darts-Weltmeisterschaft (fast) alle übertrumpft.

Ich persönlich bin ein großer Darts-Fan und kann vor dieser Leistung wirklich nur meinen Hut ziehen. Für einen Teenager hat er extrem abgeklärt gespielt. Es wirkte so, als wäre er schon 16 Jahre auf der Tour und nicht 16 Jahre alt. In den vergangenen Tagen ging mir durch den Kopf, was ich eigentlich so als 16-Jähriger - passenderweise ist das nun schon 16 Jahre her - erlebt habe. Auf der großen Darts-Bühne stand ich jedenfalls nicht.

Stattdessen habe ich an der Karl-Kessler-Realschule den Abschluss gemacht, war in den ganz frühen Anfängen meiner Wettermeldertätigkeit beim meistgehörten Radiosender im Südwesten, und im Juniorentennis gab es einige harte Duelle gegen Kontrahenten. Sehr bitter war aber für mich die Tatsache, dass der VfB Stuttgart Meister wurde. Viele meiner Kumpels waren in Feierlaune. Mir dagegen war überhaupt nicht nach Feiern zumute, denn „mein“ Verein Borussia Mönchengladbach musste den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Ein Dreivierteljahr später durfte ich mich dann aber auch über die Meisterschaft freuen - auch wenn es nur die Zweitligameisterschaft war. Bis heute ist das übrigens der einzige Titel den die Borussia gewann, seit ich Fan bin. So isch halt!