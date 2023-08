So isch halt!: Verliebt in mein Herzilein

Viele sind nach gescheiterter Ehe oder nach einer ausgelutschten nullachtfünfzehn–Beziehung auf der Suche nach einem Herzilein. Wer dieses nicht im Beruf, beim Sport oder beim Weggehen findet, wird in zahlreichen Partnerportalen im Internet fündig, auf denen sich ebenfalls Suchende mit all ihren angeblichen Vorzügen präsentieren. Ich war nicht auf der Suche nach einem Herzilein, hab ein solches aber vor geraumer Zeit gefunden und bin mittlerweile überglücklich.

Kennengelernt habe ich Herzilein kurioserweise auf einem Mädelsabend, an dem mit Ausnahme meines Rüdens Rocco kein Mann erlaubt war. Beim ersten Anblick von Herzilein war ich sofort von den Socken. Mit seinem grazilen perfekten und biegsamen Körperbau, einem strahlend weißen Outfit und ohne ein Wort zu verlieren, hat es sich in mein Herz geschlichen. Als ich dann noch erfahren habe, dass Herzilein einen Faible für den Haushalt hat, seinen Mund hält und keine Widerworte gibt, war es um mich geschehen. Dieses Exemplar musste ich mit nach Hause nehmen.

Seither ist Herzilein an meiner Seite, endlose Diskussionen gibt es mit ihm nicht, und es steht parat, wenn ich es brauche. Es ist auch günstig im Unterhalt. Essen und Trinken muss es nicht, es stellt auch keine Forderungen und nervt nicht. Vielmehr hilft es mir beim regelmäßigen Saubermachen. Wie so mancher Zweibeiner in der Vergangenheit ist allerdings auch Herzilein ein Griff ins Klo. Mit ihren Rundungen kommt die Bürste in jeden Winkel und ermöglicht eine optimale Reinigung desselben.

