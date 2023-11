Ist es nicht ein befriedigendes Gefühl, wenn man in der Reiseplanung von vorneherein vom ungünstigsten Szenario ausgeht, dieses dann tatsächlich eintritt und man ganz entspannt sagen kann: „Es war so klar, aber so isch halt!?“

Beim Bahnfahren wurde ich kürzlich wieder bestätigt: Ganze 28 Stunden Vorlauf hatte ich wohlweislich eingeplant, bis sich mein Flug vom Frankfurter Flughafen Richtung Irland verabschieden sollte. Ob das gereicht hat? Um 7.35 Uhr saß zumindest ich planmäßig im Zug und wartete. Dass die wichtigste Person dieser Reise fehlen sollte, wusste ich zu diesen Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Gegen 8 Uhr wurden die ersten Gäste unruhig, denn der Zug fuhr immer noch nicht. Ich jedoch blieb entspannt, ich hatte ja mein 28-Stunden-Zeitpolster. Hinter dem Zug war inzwischen ein Interregio eingefahren. Zehn Minuten später folgte die Ursache für das Problem per Durchsage: „Wir haben für diesen Zug leider keinen Lokführer.“ Was? Hat er verschlafen? Ist er krank? Hat jemand den Zug einfach vergessen?

Doch die Verwirrung wurde noch größer: Der Zug auf dem Nebengleis fuhr zwar ebenfalls nach Stuttgart, auf diesen konnte aber nicht ausgewichen werden. Grund: Auch hier fehlte der Lokführer. Echt jetzt? Und der Interregio? Würde auch über Stuttgart fahren. Aber der stand ja im Stau ‐ hinter uns. Irgendwann fuhr er dann doch ‐ sarkastisches Klatschen und resigniertes Kopfschütteln, darunter mein Lächeln: Ich hatte ja zum Glück noch 27 Stunden Zeit.

Zu dieser Serie: Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen, kaum zu glauben, oder?! Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges – neben der Arbeit. Und das ist künftig Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!