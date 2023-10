ufällig schaue ich beim Tischdecken aus dem Fenster und sehe: Ach. Draußen hängt noch der Wischmop zum Trocknen überm Balkongeländer. Er hängt da seit fünf Tagen, rechne ich nach. Es würde zwei Minuten dauern, ihn aufzuräumen. Wieso ist das noch nicht passiert?

Man muss wissen, in meinem Kopf gibt es eine tägliche Prioritätenliste. Ganz oben streiten Töchter und Beruf um den ersten Platz. Danach kommt all das, was man nur bemerkt, wenn es einmal nicht getan ist. Also der Haushalt. In den letzten fünf Tagen habe ich (wiederkehrend): eingekauft, gekocht, gespült, aufgeräumt, die Toiletten und Waschbecken geputzt, die Badteppiche ausgeschüttelt, Wäsche gewaschen, aufgehängt und abgehängt, die Katzen gefüttert, den Abfall rausgetragen, die Terrasse gefegt, die Äpfel aufgelesen.

Unsere Töchter haben ebenfalls Prioritäten. Ganz oben stehen „Schule“ und „Hobbys“. Wenn man sie bittet im Haushalt zu helfen, sind sie höflich und willig und sagen mal „Ja“ und mal „Ja, gleich“. „Gleich“ ist ein dehnbarer Begriff.

Dafür schafft mein Mann viel Platz auf seiner Liste. Er hat in den letzten Tagen: gebügelt und wieder gebügelt, die Betten frisch bezogen, auch eingekauft, auch gekocht, gesaugt, die Äpfel gedörrt, im Garten gearbeitet, die Gartenabfälle zum Grüncontainer gebracht. Gerade steht er in der Küche und ruft: „Abendessen ist fertig.“ Zum Glück haben wir nette Nachbarn. Ich hoffe, der Anblick unseres Wischmops stört sie nicht.

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen, kaum zu glauben, oder?! Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges – neben der Arbeit. Und das ist künftig Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!