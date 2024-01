(möc) - Oh je. Kein passender Online-Termin mehr frei, und vor Ort alle Tickets für den Tag schon gezogen: Bisher brauchte mancher Mensch mehrere Anläufe, bis er mit seinem Anliegen bis ins Aalener Bürgeramt vorgedrungen ist. Das soll sich verbessern. Die Stadtverwaltung weitet ihr Angebot der Online-Terminvereinbarung aus. Und im Foyer des Rathauses fallen weitere Neuerungen auf. Am Donnerstag stellten Oberbürgermeister Frederick Brütting und sein Team sie vor.

„Wir haben das Foyer in wenigen Monaten für mehr Kundenfreundlichkeit verändert, und ein bisschen auch die Abläufe“, erklärte Brütting im Kreis von Presse und den Verantwortlichen für die Umsetzung. Die Neuerungen sollen sowohl den Mitarbeitenden als auch der Kundschaft von Bürgeramt, Standesamt und Ausländerbehörde zugute kommen.

Sitzmöbel, Kinderspielecke und Wasserspender

Und in der Tat: Wer in den vergangenen Wochen das Rathaus betreten hat, dem ist es gleich aufgefallen: Im Foyer gibt es jetzt einen Wartebereich mit gepolsterten Drei- und Zweisitzern. Sie stehen auf Rollen und können bei Veranstaltungen beiseite geschoben werden - das Saure Meckereck lässt grüßen. Dazu kommen bepflanzte Raumtrenner, um die sich Sabine Grimm von der Aalener Stadtgärtnerei kümmert, ein Wasserspender und eine Kinderspielecke. Sie werde „sehr gut angenommen“, so Brütting - so gut, dass sie schon mehrfach wieder mit mehr Kinderspielzeug ausgestattet worden sei. Rechter Hand zwischen dem Info-Schalter und dem Eingang zum Bürgeramt befinden sich außerdem ein neuer Kassenautomat sowie ein neuer Lieferanteneingang.

Mehr Online-Terminbuchung, auch für Bezirksämter und Geschäftsstellen

Dann ist da noch eine Neuerung auf der Website der Stadt. Sie soll helfen, die Warteschlange vor den Ämtern zu verkürzen: „Wir werden die Online-Terminbuchung für unseren zentralen Standort ausweiten“, kündigte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann an. Außerdem solle dieser Service für die Bezirksämter von Wasseralfingen und Unterkochen sowie für die Geschäftsstellen der übrigen Stadtteile neu eingeführt werden. Wer dann im Rathaus keinen geeigneten Termin ergattert, könne künftig auch auf einen anderen Standort ausweichen.

„Mehr Online-Terminvergaben bedeuten weniger Stress, und zwar für Kundinnen und Kunden genauso wie für die Mitarbeitenden“, freute sich Sabine Feil, die Leiterin des Bürgeramts. Die Bürger hätten weniger Wartezeit. Sie seien auch informiert darüber, welche Unterlagen sie zum Termin mitbringen müssen. „Das macht eine zügige Bearbeitung möglich“, so Sabine Feil. Die Sacharbeiter wiederum wüssten besser, wer wann mit welchem Anliegen kommt, und könnten zum Beispiel vorab nötige Informationen einholen. „Mit der Online-Terminvergabe sind die Abläufe gut, und alle sind zufriedener“, so die Erfahrung der Sachgebietsleiterin.

Sie wisse um den Andrang vor den Türen der Ämter. „Das Aufkommen ist hoch, die Bandbreite der Leistungen groß“, bestätigte Sabine Feil. 14 Stellen gebe es etwa bei der Ausländerbehörde, 10,5 Stellen beim Bürgeramt. Dem stünden 35.000 Besuchereinnen und Besucher an 220 Arbeitstagen pro Jahr gegenüber. Durchschnittlich seien das 150 Anliegen, die pro Tag bearbeitet werden, rechnete Klaus Bolsinger, der Abteilungsleiter zentraler Einkauf, vor. Aber was bedeute schon ein Durchschnitt. „Ein Dokument auszuhändigen ist in fünf Minuten erledigt“, veranschaulichte Sabine Feil. „Geht es um die Einbürgerung einer ganzen Familie, kann das einen halben Tag in Anspruch nehmen.“

Kassenautomat entlastet Mitarbeiter

Die Gebühren, die für solche Dienstleistungen anfallen, können die Bürgerinnen und Bürger am Platz ihres Sachbarbeiters künftig noch mit der EC-Karte bezahlen. Wer mit Bargeld kommt, erhält eine blaue Kassenkarte. Mit ihr geht er zum neuen Kassenautomaten im Foyer. „Eine tolle Sache“, erklärte Klaus Bolsinger: eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter, die keine Kasse mehr verwalten müssten, und praktisch für die Bürger. Der Automat sei mehrsprachig und barrierefrei, denn das Display lasse sich nach unten kippen, auch eine Quittung gebe es. Er könne rund 500 Leistungen abrechnen und ersetze die 30 bis 40 bisherigen Zahlstellen. „Seit der Inbetriebnahme Mitte Oktober hat es am Automat bereits 1.600 Bargeldzahlungen gegeben“, so der Abteilungsleiter. Die Zahlung mit EC-Karte sei am Automat ebenfalls möglich und demnächst auch per Kreditkarte, ergänzte OB Brütting und schmunzelte: „Da führt die Digitalisierung doch einmal tatsächlich zu mehr Effizienz.“

Neuer Lieferanteneingang

Der Kassenautomat befindet sich direkt neben dem neuen Lieferanteneingang, zu dem allerdings noch eine Zufahrt fehlt. Beides zusammen habe rund 230.000 Euro gekostet, berichtete Michael Seckler vom Amt für Gebäudewirtschaft. Der neue Durchbruch zur Stuttgarter Straße hin sei nicht als Ein- und Ausgang für jedermann gedacht, sondern sorge dafür, dass künftig keine Laster mehr den Rathausplatz verstellen, wenn sie das Rathaus beliefern. Außerdem diene er als Notausgang und gewährleiste den Brandschutz. Allerdings, ergänzte OB Brütting, werde es eines Tages tatsächlich noch einen weiteren Eingang für die Bürgerinnen und Bürger von der Stuttgarter Straße her geben, dann aber links des Info-Schalters im Rathaus. „2024 wird das Gaulbad fertig und 2025 die Stuttgarter Straße umgebaut“, so der Oberbürgermeister. „In diesem Zuge werden wir den neuen Eingang schaffen.“