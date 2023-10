Siegerehrung zum Stadtradeln

Mit der Siegerehrung der aktivsten Radler in verschiedenen Kategorien wurde der diesjährige Aktionsraum des Stadtradelns offiziell beendet. Dabei wurden beim Stadtradeln 2023 in allen Bereichen neue Bestmarken aufgestellt, teilen die Mitarbeiter des Landratsamts mit. Demnach gingen im Zeitraum vom 12. Juni bis 2. Juli 6.795 Radelnde in über 400 Teams an den Start. Damit konnte die Zahl der Teilnehmer um über 2.500 gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Teilnehmer haben insgesamt 1.625.266 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Hier wurde die letztjährige Bestmarke um rund 600.000 Kilometer übertroffen.

Im deutschlandweiten Vergleich liegt der Ostalbkreis damit auf einem hervorragenden 21. Platz mit einer Verbesserung um 18 Plätze zum Vorjahr, heißt es weiter. Auf Landesebene konnte der Landkreis mit Platz 9 erstmals ein Top 10-Ergebnis einfahren (Platz 13 im Vorjahr). Landrat Joachim Bläse sprach im Rahmen der Siegerehrung vor dem Ostalbkreishaus in Aalen allen Teilnehmenden am Stadtradeln ein großes Lob aus: „Die Steigerung bei den Teilnehmerzahlen und den zurückgelegten Kilometern sowie den Platzierungen im bundes- und landesweiten Bereich sind beeindruckend! Auch wenn beim Stadtradeln das Kilometer-Sammeln im Fokus steht, geht es doch in erster Linie darum, den Spaß am Fahrradfahren und die Möglichkeiten einer nachhaltigen und klimaschonenden Verkehrsmittelwahl ‐ sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV ‐ in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken.“

Mit dem Ostalbkreis nahmen in diesem Jahr 22 Kommunen am Stadtradeln teil. Dabei gingen Rainau und Kirchheim am Ries als „Newcomer“ erstmals an den Start. Die Stadt Bopfingen nahm in 2023 nach einer kürzeren Pause auch wieder an der Radfahraktion teil und stellte zudem ein ansprechendes Begleitprogramm mit geführten thematischen Radtouren auf die Beine.

Bei den Kommunen wurden die Stadt Aalen in der Kategorie „Gesamtkilometer“ (305.290,50 km), die Gemeinde Bartholomä in der Kategorie „Kilometer pro Kopf“ (475,01 km/Kopf) und die Stadt Lauchheim bei der Wertung „Kilometer pro Einwohner“ (23,57 km) ausgezeichnet. Als Preis überreichte der Landrat im Beisein von Verkehrsdezernent Thomas Wagenblast und Lukas Dreher, Fachbereichsleiter im Amt für Nachhaltige Mobilität, Gutscheine für Radreparatursäulen und RadChecks, die im kommenden Jahr aufgestellt oder durchgeführt werden.

Joachim Bläse bedankte sich bei allen Teilnehmern und sagte „Jeder, der im Alltag Wege zum Einkaufen, zur Arbeit oder in die Schule mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Für den nächstjährigen Stadtradeln-Zeitraum gilt es, das hohe Niveau bei den Teilnehmern und zurückgelegten Kilometern zu halten und wenn möglich, noch mehr Menschen für die Nutzung des Fahrrads im Alltag zu motivieren.“