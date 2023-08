Sie müssen es richten

Das hat sich bei den sechs Mannschaften aus dem Aalener Raum verändert und so starten die Teams an diesem Sonntag (15 Uhr) in die neue Saison.

Schwabsberg–Buch

Torhüter: Marius Kohlert, Tim Federschmid, Kilian Bieber, Aurelien Rittmann, Lauritz Feil, Markus Babo

Feldspieler: Michael Hügler, Christian Klingler, Daniel Deis, Sebastian Feifel, Nicolas Schopf, Leon Frey, Fabian Fürst, Michael Fürst, Hannes Vogler, Andreas Hoffmann, Markus Hügler, Jannik Mack, Marius Kurz, Marco Sedlatschek, Tobias Appt, Toni Vogler, Michael Wiggenhauser, Manuel Neufeld, Dorian Grau, Nils Feifel, Andreas Kucher, Luis Eberhard, Samy Askar, Marius Kopp, Sven Frank.

Trainer: Torsten Fritscher (2. Jahr)

Zugänge: Andreas Kucher (eigene Jugend), Nils Feifel (TSG Hofherrnweiler/Unterrombach), Luis Eberhard (TSG Hofherrnweiler/Unterrombach), Samy Askar (TSG Hofherrnweiler/Unterrombach), Sven Frank (SG Bettringen), Tim Federschmid (SSV Aalen), Dorian Grau (SG Hohenstadt), Marius Kopp (SG Neunheim/Rindelbach).

Abgänge: Marco Kappel (TSV Hüttlingen).

TSG Hofherrnweiler–Unterrombach II

Torwart: Jannik Rössler, Enis Cakar, Marius Ulmer.

Abwehr: Luca Weiland, Jan Doppstädt, Paul Schubert, Max Rieger, Julian Jaros, Tim Keller, Cedric Hercigonja, Hannes Discher, Franz Discher, Marius Bullinger.

Mittelfeld: Deniz Aldic, Emre Aldic, Max Discher, Aaron Grässle, Jonas Grimminger, Patrick Knecht, Tim Krohmer, Amir Ljiatfi, Ben Mahlau, Hannes Melzer, Robin Sachsenmaier, Anastas Simeonidi, Yannik Weiland, Kerem Yildiz.

Angriff: Timo Frank, Pascal Weidl, Emre Muratoglu. Trainer: Christoph Merz (8. Jahr). Co–Trainer: Timo Frank (5. Jahr).

Zugänge: Franz Discher, Cedric Hercigonja, Emre Muratoglu, Ben Mahlau, Aaron Grässle und Patrick Knecht (eigene Jugend).

Abgänge: Niklas Hoppe (Studium), Maurice Kurz (FV 08 Unterkochen), Eliah Maile (SSV Aalen), Haris Nasufovic (SSV Aalen), Denis Kukic (SSV Aalen), Julian Kerwien (unbekannt).

FV 08 Unterkochen

Tor: Danny Schönherr, Adrian Walther, Ilyas Yilmaz.

Abwehr: Tobias Berndt, Jonas Feuchter, Lukas Funk, Fabrizio Lo Giudice, Jovica Mikic, Alexander Poferl, Mike Viehöfer.

Mittelfeld: Hamza Bougram, Lukas Ebert, Dominik Eller, Jonas Ilg, Simon Gold, Severin Kaufmann, Maros Krenzelak, Maurice Kurz, Paul Mager, Cephas Mayungu, Janik Mittelbach, Niklas Schwarzer, Niklas Späth

Sturm: Vadim Artamonov, Tim Eckstein, Manuel Volk, Mateo Zelic.

Zugänge: Maurice Kurz (TSG Hofherrnweiler–Unterrombach II), Fabrizio Lo Giudice (VfL Gerstetten), Paul Mager (SSV Aalen), Mateo Zelic (TSV Essingen II).

Abgänge: Julien Aman (Union Wasseralfingen), Fabian Funk (TV Neuler), Johannes Steidle (1.FC Stern Mögglingen).

Trainer: Patrick Bartak (2. Jahr).

TV Neuler

Torhüter: Simon Eiselt, Heiko Fuchs, Tim Schall.

Feldspieler: Christian Bieg, Jannik Bieg, Paul Ekstein, Elias Frank, Felix Fuchs, Moritz Fuchs, Fabian Funk, Marius Gentner, Lorenz Hinderberger, Daniel Hoppe, Benjamin Karasch, Lukas Karasch, Tim Knauer, Simon Knecht, Michael König, Marius Köppe, Luca Mack, Sven Münzenmayer, Hannes Nagel, Dominik Pflieger, Jonas Pflieger, Timon Schips, Lukas Schmid, Felix Schüll, Jochen Staiger.

Zugänge: Fabian Funk (FV 08 Unterkochen), Marius Köppe (TSV Obersontheim), Luca Mack (FC Röhlingen), Hannes Nagel, Max Kraus (eigene Jugend). Abgänge: Manuel Greiner (SF Rosenberg), Gioacchino Colletti (Union Wasseralfingen), Michel Karasch (Karriereende).

Trainer: Stefan Rettenmaier (1. Jahr). Co–Spielertrainer: Lorenz Hinderberger (1. Jahr).

SGM Tannhausen/Stödtlen

Torwart: Fabian Ganzenmüllerm Arne Kupfer, Jonas Utz, Oliver Wolpert.

Abwehr: Marco Ganzenmüller, Dietmar Hammele, Christian Hurler, Manuel Ilg, Philipp Raab, Simon Thorwart, Alexander Vaas, Marius Wille.

Mittelfeld: Nico Ilg, Fabian Landgraf, Marius Lechner, Simon Lechner, Dominic Lutz, Julian Mulzet, Gabriel Rathgeb, Manuel Reeb, Lukas Thorwart, David Weißenburger, Moritz Wille.

Angriff: Dominik Feil, Manuel Michel, Lukas Rief, Alexander Salinger, Johannes Vaas, Florian Wille.

Trainer: Günter Leberle. Co–Trainer. Marco Ganzenmüller.

SV Lauchheim

Torwart: Fabian Aichele, Marcel Modes.

Abwehr: Adrian Eiberger, Jonas Geis, Julian Hanke, Markus Joas, Simon Rupp, Daniel Schmidt.

Mittelfeld: Felix Beck, Luis Brunnhuber, Tobias Krabler, Luca Maile, Dominik Rühle, Jeremy Ulmer, Marius Weber, Dennis Ziegler.

Sturm: Cemal Krasniqi, Daniel Maile.

Trainer: Ilija Dragicevic. Spielender Co–Trainer: Dennis Ziegler.

Sportfreunde Dorfmerkingen II:

Torwart: Nico Hägele, Timo Hirschmann, Dominik Hogen.

Abwehr: Christoph Hauber, Tobias Kaschek, Yannick Knaus, Steffen Rupp, Steffen Sapper, Christian Scherer, Tobias Wieser, Patrick Winkler.

Mittelfeld: Gui Guimares, Christoph Hirschmann, Lucas Kalweit, Jochen Knaus, Moritz Lingel, Bernd Mahler, Timon Okupniak, Nicolai Sauer, Lukas Schaaf, Rudi Schneider, Dominik Schuster, Steffen Wieser.

Angriff: Fabian Amon, Dominik Fischer, Simon Michel, Frank Wieser.

Trainer: Thomas Lieb. Spielender Co–Trainer: Bernd Mahler.