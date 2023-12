Aalen

Sich für eine lebens- und liebenswerte Stadt einsetzen

Das Bild des neuen Vorstandteams des Stadt-Seniorenrates Aalen (vorne von links): Ingrid Stoll-Haderer, Ursula Mutscheller, Hartmut Schlipf, Ingrid Bezler und Katja Stark, (hinten von rechts) Christian Kestler, Ekkehard Krauth, Rudolf Martin, Martin Diemer, Klaus Ebert und Norbert Gerschewski. (Foto: Ekkehard Krauth )

Im Aalener Rathaus lobte die Amtsleiterin für Soziale, Familie und Jugend, Katja Stark, in ihrem Grußwort den Stadt-Seniorenrat Aalen (SSR), für sein Engagement im Bereich der Seniorenarbeit, das die grundlegende Fürsorge der Stadt für alle ihre Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Ein selbstbestimmtes Leben auch im Alter erfordert aktive Beteiligung, dieses Potential unterstütze die Arbeit des SSR in hervorragender Weise und füge sich nahtlos in die Fachplanung „Generationsgerechtes Aalen 2035 - Gut leben und älter werden in Aalen“.

