Was für ein musikalischer Auftakt des jungen neuen Jahres: Symphonische Blasmusik auf höchstem Niveau und Klanggemälde in Perfektion sind ja seit vielen Jahren guter Standard bei der SHW-Bergkapelle. Jedes Jahr überrascht das Traditions-Orchester in der Stadthalle beim Dreikönigskonzert mit kundig auserlesener Literatur. Diesmal kamen die rund 1000 Gäste in den Hörgenuss gar nicht so bekannter Klassiker, ziemlich populärer Filmmusik, arabischer Klänge, Marschmusik, Jazz und einer Phil-Collins-Collection.

Marschmusik zum Auftakt

Und mit Marschmusik geht es dann auch gleich los. Die „First Suite in Es for Military Band“ (Gustav Holst) besteht zwar aus drei Sätzen, wird aber durchgespielt, mit einer acht-taktigen Melodie, tiefen Instrumenten, Posaunensolo, hohem Blech, Intermezzo, Klarinette, Kornett, Oboe und militärischen Melodien.

Dirigent Martin Korst mit besonderem Highlight

Etwas ganz Besonderes hat Dirigent Günter Martin Korst mit „Twelfth Night“ ausgewählt. Es stammt von dem 2005 verstorbenen Alfred Reed, einem der erfolgreichsten Blasmusik-Komponisten. Die „Zwölfte Nacht“, hat ihr Vorbild in der Verwechslungs-Komödie „Was ihr wollt“ von Shakespeare, wird hierzulande weniger gespielt und ist sehr anspruchsvoll. Das Aktive Orchester meistert es mit selbstverständlicher Bravour.

Musikalische Perle folgt sogleich

Eine weitere musikalische Perle folgt zugleich. Die „Suite of Old American Dances“ von Robert Russell Bennet besteht aus fünf Teilen - schottische Klänge, Walzer, Ragtime, immer klingt das Orchester völlig verschieden. Und: „Die Beine müssen Sie nicht zusammenhalten, bei dieser Suite wird es eh schwer“, grüßt Alfons Hug die Zuhörer. Er selbst spielt die Tuba. Dazwischen moderiert er die verschiedenen Stücke an, seit vielen Jahren schon und auf seine ganz unverwechselbare Art. Mit einer Menge Wissen, schwäbischem Humor und ganz aus dem Herzen eines Musikers. Sehr verständlich und auf lockere und hochinteressante Art vermittelt er auch dem Nicht-Musiker, wie ein Stück entstanden ist, welche Instrumente wie und im welchem Takt und Rhythmus sie zum Einsatz kommen.

Eine Menge bekannte Aalener Gesichter

In der Pause sieht man vor dem Saal eine Menge bekannter Aalener Gesichter. Das Dreikönigskonzert aber ist für viele auch außerhalb Aalens ein musikalischer Jahres-Höhepunkt, ein echtes „Muss“. Dann öffnet sich der Bühnenvorhang für das Jugendorchester. Korst hat Stücke ausgesucht, die dem Bergkapellen-Nachwuchs mindestens genau so viel Spaß machen wie den Zuhörern. Beispielsweise „Make a joyful noise“ von James Swearingen mit eingängigen Melodien. „Nach dem schwungvollen Auftakt folgt ein gefühlvoller Mittelteil mit Trompetensolo, was die Holzstimmen so nicht ohne Antwort hinnehmen“, kündigt Hug das „fröhliche Geräusch“ an. Mit „Aladdin“ aus „1001 Nacht“ will sich das Jugendorchester verabschieden. Die Gäste fordern aber mit begeistertem und nachdrücklichem Applaus eine Zugabe.

Gewaltige Zugabe mit Europe und jeder Menge Filmmusik

Und bekommen sie auch - „The final coundown“ von „Europe“. Dann übernimmt wieder das Aktive Orchester und es gibt eine Art „Best of“ von Klaus Doldinger, bekannt durch seine Filmmusik etwa für „Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“ oder für den Tatort. Nach der Phil-Collins-Collection „Easy Lover“ oder „Sussudio“ läutet das Orchester den „Last Call“ ein. Aber natürlich gehen die restlos begeisterten Besucher nicht ohne das traditionelle Staigerlied nach Hause. Und mit einem glänzenden, herausragenden Konzertereignis in den Ohren.