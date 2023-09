SG2H: unter die besten Fünf ist das Ziel

Die Zeit der Vorbereitung hat ein Ende gefunden. Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen starten an diesem Sonntag um 18 Uhr in die neue Saison. Der Vizemeister der vergangenen Saison ist zu Gast bei der MTG Wangen II.

Mit der Vorbereitung auf die neue Saison war man zufrieden. „Es hat Spaß gemacht. Das Wetter war gut, es gab abwechslungsreiche Einheiten. Was ich auch cool gefunden habe war, dass wir ab und zu auf dem neuen Beachfeld trainieren konnten. Da waren zum Teil auch kräftezehrende Einheiten dabei“, berichtet Spieler Achim Eiberger. Trainer Matthias Haas macht es viel Spaß, die Mannschaft zu trainieren. „Es ist eine ganz homogene Mannschaft, die funktioniert. Klar gibt es mal Unstimmigkeiten, aber die sind gleich wieder beseitigt.“

Weniger positiv war es Anfang August. „Die beiden Torhüter Paul Bürgermeister und Oliver Sauer haben sich verletzt. Das hat uns schon ein hart getroffen. Zum Glück haben wir mit Jonas Rathgeb und Jannis Brucker Ersatz gefunden“, sagt Trainer Matthias Haas. Jannis Brucker kam von der HSG Bargau/Bettringen und Jonas Rathgeb ist ein Rückkehrer. Bereits in der Jugend spielte er für die SG2H, studienbedingt legte er allerdings eine Pause ein.

Die Testspiele konnten allesamt positiv gestaltet werden. Man setzte sich gegen Bezirksligist TSG Schnaitheim durch, dazu holte man den Turniersieg beim Vorbereitungsturnier in Donzdorf. Außerdem gewann man gegen die eigene zweite Mannschaft. Auch der Pflichtspielauftakt konnte positiv gestaltet werden. In der ersten Runde des Bezirkspokals gab es ein Wiedersehen gegen die TSG Schnaitheim. Am Ende siegten die SG2H-Herren glatt mit 47:30. In die Landesliga-Saison wird man mit einer jungen Mannschaft gehen. „Wir schauen, dass wir unsere jungen Eigengewächse sukzessive integrieren ‐ in die erste und zweite Mannschaft. Wir wollen den jungen Spielern das Ziel vor Augen halten, dass sie eine Chance bekommen, mitzuspielen. Unser Trainer Matthias Haas macht das auch richtig gut. Er legt viel Wert darauf, A-Jugendliche mit ins Training zu holen“, so der Sportliche Leiter Heiko Huber.

Das Saisonziel steht schon fest: „Die Liga ist in diesem Jahr nicht einfacher geworden, denn sie hat nochmals einen Ticken zugelegt. Wir wollen einen guten Platz im Mittelfeld erreichen, wenn es gut läuft mit Blick nach oben. Platz fünf aufwärts wäre top“, so Trainer Matthias Haas. Für die mittelfristige Zukunft geht Heiko Huber etwas in die Offensive. „Perspektivisch gesehen, möchten wir in den nächsten Jahren schon aufsteigen. Wir leben von unserer Jugend und Spielklasse. Deshalb wäre es wichtig, dass wir aufsteigen. Wir wollen, dass junge talentierte Spieler auch in unserem Verein bleiben“, so Heiko Huber. Wie der Sportliche Leiter weiter ausführt, merke man aktuell schon, dass junge Spieler mit großem Talent zu höherklassigen Vereinen wechseln, weil sie dort mehr Perspektive haben.

„Deshalb müssen wir eigentlich auf jeden Fall eine Liga höher, damit wir den Anreiz haben, dass die Spieler zu uns kommen. Egal wen wir ansprechen, sie fahren immer mindestens eine dreiviertel Stunde bis Stunde. In der Landesliga macht das kaum jemand ‐ in der Verbandsliga sieht das dann schon wieder anders aus.“ Einen ersten Schritt Richtung Verbandsliga können die SG2H-Herren an diesem Sonntag machen.

Man tritt bei der MTG Wangen II an. Trainer Matthias Haas kann diesen Gegner nur schwer einschätzen. „Wangen hat eine sehr gute Jugendarbeit. Die erste Mannschaft spielt nochmals zwei Ligen höher. Die Mannschaft ist gespickt mit vielen jungen Spielern. Diese können gleichzeitig aber auch in der zweiten Mannschaft spielen. Von daher wissen wir eigentlich gar nicht, auf wen wir treffen. Es kann sein, dass die halbe erste Mannschaft mitspielt ‐ oder eben auch nicht. Deshalb ist das ein ganz schwierig einzuschätzender Gegner“, erklärt Matthias Haas. Bei den Heimspielen hofft man wieder auf die überragende Stimmung der Fans. „Wenn wir am Samstagabend spielen, sorgen bis zu 600 Fans für eine überragende Stimmung in der Halle. Das ist in der Landesliga definitiv nicht gang und gäbe“, freut sich Achim Eiberger. Die erste Möglichkeit sich selbst mal ein Bild von der Unterstützung zu machen, gibt es am Samstag, 30. September um 20.30 Uhr in der Wasseralfinger Talsporthalle. Doch zuvor steht erst einmal die Partie in Wangen an.