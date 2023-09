SG2H ist eine Runde weiter

Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen hatten in der ersten Runde des Bezirkspokals die TSG Schnaitheim zu Gast. Nach einer sehr schwachen ersten Viertelstunde und einer anschließenden Leistungssteigerung, gewann die SG2H die Pokalpartie letztlich souverän mit 47:30.

Groß war die Vorfreude auf Seiten der Grün-Roten, dass es nun endlich ins erste Pflichtspiel der Saison geht. Nach dem Anpfiff der Partie war davon allerdings nicht mehr viel zu sehen.

Die Anfangsphase war beim Heimteam geprägt von technischen Fehlern, vielen Fehlwürfen, sowie einem katastrophalen Abwehrverhalten. So gelang es den konzentriert auftretenden Schnaitheimern sich schnell einen Vier-Tore-Vorsprung herauszuspielen. Auch eine erste Auszeit der SG nach zwölf gespielten Minuten beim Stand von 10:6 änderte am Spielverlauf zunächst wenig. Als Achim Eiberger in der 18. Minute mit einem Sieben-Meter-Tor zum 11:14-Zwischenstand verkürzte, schaffte es die SG2H in ihr gewohntes Spiel zu finden und startete bis zur Halbzeit einen 11:2-Lauf. Die Partie ging beim Stand von 22:16 in die Halbzeit. Die Marschroute für die zweite Halbzeit war, an die zweiten 15 Minuten der ersten Halbzeit anzuknüpfen und das Tempo weiter zu steigern.

Und so startete der zweite Abschnitt wie der erste aufgehört hatte. Angetrieben durch die an diesem Tag starken Haas und Trögele konnten die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen ihren Vorsprung sukzessive ausbauen. Auch eine Auszeit vom Gästetrainer beim Stand von 33:19, hatte keinen Einfluss mehr auf den weiteren Spielverlauf. So stand am Ende ein ungefährdeter 47:30 Sieg für die Kochertäler auf der Anzeigetafel. An diesem Sonntag geht es für die Männer der SG Hofen/Hüttlingen auch in der Liga um die ersten Punkte der Saison. Gegner ist dann die MTG Wangen II.