SG2H-Herren reisen nach Lauterstein

An diesem Samstag bestreiten die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen ihr zweites Auswärtsspiel in der noch jungen Saison beim Ligakonkurrenten SG Lauterstein II. Anpfiff in der Kreuzberghalle in Lauterstein-Nenningen ist um 17.30 Uhr.

Da die Spiele gegen Lauterstein in der Vergangenheit immer stets knapp und umkämpft waren, ist die Truppe um Trainer Haas gewarnt. Die SG2H ist also gut beraten, nicht denselben Start wie gegen Treffelhausen hinzulegen, um nicht von Beginn an ins Hintertreffen zu geraten.

Kampf und Siegeswille sind hier wohl spielentscheidend und die Kombination aus stabiler Abwehr, schnellem Tempospiel und guter Chancenauswertung soll der Schlüssel zum Erfolg sein, um sich im vorderen Tabellendrittel festzusetzen. „Wenn dies sauber und konsequent umgesetzt wird, haben wir gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen“, resümiert Co-Trainer Feil.