SG2H-Herren in Gerhausen gefordert

Am kommenden Samstag treffen die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen auf den TV Gerhausen. Anpfiff des vierten Auswärtsspiels der Saison 2023/2024 ist um 18 Uhr in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren.

Nach dem Heimsieg gegen den HV RP Laupheim liegt der Fokus auf der Vorbereitung für die kommende Partie. Mit der Mannschaft aus Gerhausen trifft das Team aus dem Kochertal auf einen bekannten Gegner aus der vergangenen Saison. Auf Kampfgeist bis zur letzten Minute kann sich das Team also schon einmal einstellen. Es gilt nun für die Mannschaft um das Trainergespann Haas/Feil, den Fokus auf die eigenen Stärken zu legen. Eine stabile und aggressive Abwehr, sowie das bekannte Tempospiel soll trotz der angeschlagenen Spieler umgesetzt werden. Nach der Rot-Blauen Karte im Spiel gegen die SG Herbrechtingen-Bohlheim steht Kapitän May der Mannschaft wieder zur Verfügung.

Die Männer der SG Hofen/Hüttlingen werden im Übrigen gemeinsam mit der Damenmannschaft und ihren Fans zum Auswärtsspiel anreisen.