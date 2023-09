SG2H-Heimspieltag steht an

An diesem Samstag bestreiten die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen (16.50 Uhr) ihr erstes Heimspiel der neuen Saison 2023/2024 gegen die Gegnerinnen des TV Weilstetten. Das Spiel findet in der Talsporthalle in Wasseralfingen statt.

Trotz der Niederlage im ersten Spiel, sind die Damen der SG2H hochmotiviert, die nächsten zwei Punkte auf ihr Konto zu verbuchen. Mit dem TV Weilstetten trifft man auf einen altbekannten Gegner, den man trotz zweier Sieger in der vorherigen Saison nicht unterschätzen darf.

An diesem Samstag trägt auch die erste Herrenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen ihr erstes Heimspiel in der Wasseralfinger Talsporthalle aus. Anpfiff der Handball-Partie ist um 20.30 Uhr.

Zum Heimauftakt kommt mit dem TV Treffelhausen ein altbekannter Gegner zum Derby in die Talsporthalle. Nach dem verdienten Auftaktsieg in Wangen, bei dem die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen vor allem in der zweiten Halbzeit ein starkes Spiel zeigten, liegt der Fokus der Mannschaft nun auf dem ersten Spiel vor heimischem Publikum. Der TVT spielte lange mit der SG2H in der Bezirksliga und stieg vorletzte Saison ebenfalls in die Landesliga auf. In ihrer ersten Landesligasaison spielten sie in der anderen Landesligastaffel und belegten dort in einer engen Liga einen starken vierten Tabellenplatz. Hier stellte die Mannschaft von Trainer Jürgen Nagel die beste Abwehr der Liga. Für die Heimmannschaft aus Hofen/Hüttlingen gilt es nun, die starke Leistung aus dem Auftaktspiel in Wangen zu bestätigen. Hier kassierte man in der zweiten Halbzeit nur sechs Gegentreffer, was gemeinsam mit dem starken Tempospiel der Schlüssel zum Auftakterfolg war. Ziel gegen Treffelhausen ist es also, diese Leistung erneut abzurufen und dazu noch die Effizienz im Angriff zu steigern.

Spielmacher Marius Haas wird wieder einsatzbereit sein. Auf Dorian Trögele und Max Funk müssen die Grün-Roten jedoch verzichten. Auch der Einsatz von Jonas Fürst, der sich im Spiel gegen Wangen am Fuß verletzte, ist noch fraglich. Die Gäste werden mit einem Fanbus anreisen. Daher wird die Mannschaft um Kapitän May alles daran setzten, die ersten zwei Punkte in heimischer Halle zu sichern. Am ersten großen Heimspieltag der SG2H werden außerdem schon ab vormittags die Jugendmannschaften und später auch die aktiven Mannschaften mit Herren II und Damen I ihre Auftaktspiele daheim bestreiten.