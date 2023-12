Mit im Schnitt knapp 36 Toren pro Spiel stellen die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den besten Angriff der Landesliga. Zudem steht die Mannschaft um das Trainerteam Matthias Haas und Dominik Feil nach dem 31:26-Erfolg über den TV Altenstadt auf dem ersten Tabellenplatz. An diesem Samstag (19.30 Uhr) wartet jetzt das Spitzenspiel in der Talsporthalle in Wasseralfingen. Zu Gast ist dann der Tabellenzweite HC Hohenems. Vor dem Duell kurz vor Weihnachten gibt Kapitän Felix May Einblicke in den Gefühlszustand der SG2H.

Felix, nach fünf Wochen Pause seid ihr mit einem Sieg über Altenstadt in die weitere Saison gestartet. Es war ein Stotterstart, oder?

Ja, es war schwerer als gedacht wieder in den Rhythmus zu kommen. Nach so einer langen Pause ist das aber auch normal. Der Start in das Spiel war schwierig, aber hintenraus sind wir besser geworden.

Wenn man das Spiel gewinnt, dann fragt am Ende keiner mehr danach, in welcher Art und Weise das Spiel gewonnen wurde. Als Tabellenführer trefft ihr nun auf den Zweiten aus Hohenems. Die stellen mit 27,3 Gegentoren pro Spiel die beste Defensive der Liga. Es gibt sicherlich nichts Besseres, als einen solchen Kracher vor Weihnachten. Noch dazu in der heimischen Halle.

Definitiv wird das ein Kracher! Die Halle wird ziemlich voll sein. Wir freuen uns alle auf das Duell. Mit den Fans im Rücken werden wir alles geben, um den Platz als Sieger zu verlassen.

Wie steht es um die Favoritenrolle in diesem Duell am Samstag (19.30 Uhr) in der heimischen Talsporthalle?

Die aktuelle Mannschaft ist für uns eine Unbekannte. Aus der Vergangenheit kennen wir den Verein aber schon. So richtig wissen wir aber nicht, was da auf uns zukommt. Wir wollen gewinnen und werden alles reinwerfen.

Wenn man oben in der Tabelle steht, muss diese Frage natürlich kommen: Was ist noch möglich oder anders ist der Aufstieg jetzt das erklärte Saisonziel?

Vor Beginn der Saison war das Ziel, unter die ersten drei Mannschaften zu kommen. Klar ist aber, wir kratzen aktuell an der Spitze und da wollen wir natürlich mehr. Natürlich will man immer aufsteigen und wir wären auch mega glücklich, wenn uns das gelingen würde. Wenn die Chance dazu da ist, dann wollen wir diese auch ergreifen.

Das erklärte Saisonziel ist aktuell nicht in Gefahr. Gibt es überhaupt Punkte, die die SG2H noch in der aktuellen Verfassung überhaupt noch verbessern kann?

Wir sind voll zufrieden und bislang von Verletzungen verschont geblieben. Über die fünf Wochen Pause hatten wir ein paar Krankheitsfälle, aber jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen. Wir sind mit dem Saisonverlauf bislang voll zufrieden.

Was ist das Geheimnis für den Erfolg in dieser Saison oder anders gefragt, was ist die SG2H für eine Truppe?

Gute Frage, wir sind von der Altersstruktur absolut ausgeglichen. Wir kommen sehr gut klar, jeder gönnt seinem Mitspieler den Erfolg. Zudem sind wir nach dem Spiel auch oft gemeinsam unterwegs und haben Spaß.

Im Falle eines weiteren Siegs am Samstag vor heimischen Publikum: Ist eine große Feier geplant?

Es wird auf jeden Fall eine Weihnachtsfeier mit Glühwein geben. Da werden wir auf jeden Fall Spaß haben, aber natürlich wäre es mit einem Sieg noch einmal eine Spur ausgelassener.