SG2H: Den Heimsieg auswärts vergolden

An diesem Samstag um 18 Uhr bestreiten die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen ihr zweites Auswärtsspiel der Saison. Gegner ist Köngen.

Nach dem ersten Sieg der neuen Saison zu Hause gegen Weilstetten sind die Grün-Roten hochmotiviert in Köngen zu punkten. Mit 2:2 Punkten steht die SG2H auf dem sechsten Platz der Württembergliga. Direkt dahinter steht der TSV Köngen. Ebenfalls mit 2:2 Punkten nach zwei Saisonspielen. Auch sie konnten ihr zweites Spiel gewinnen und werden deshalb motiviert in das Spiel gegen Hofen/Hüttlingen gehen.

In beiden Partien der vergangenen Saison zwischen der SG2H und dem TSV Köngen mussten sich die Grün-Roten mit sechs und sieben Toren Unterschiede geschlagen geben. Um im kommenden Spiel zu punkten müssen die Damen aus dem Kochertal eine gute Abwehr stellen und im Angriff sowohl auf schnelles Tempospiel, als auch auf ein gutes Positionsspiel setzen. Das Trainerteam Linsenmaier/Grupp kann im Spiel gegen Köngen wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Grün-Roten freuen sich über jede Unterstützung an diesem Samstag in der „Sporthalle bei der Burgschule“ in Köngen.