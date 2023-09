SG2H-Damen verpatzen den Auftakt

Die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben sich zum Auftakt dem Aufsteiger MTG Wangen mit 24:32 (15:17) geschlagen geben müssen.

Auch wenn die ersten zwei Tore der SG2H nach nur 50 Sekunden fielen, blieben die Spielerinnen des MTG Wangen hellwach und erzielten nach sechs Minuten erstmals den Ausgleich.

Motiviert durch diesen gelang es den Allgäuerinnen mit 7:6 in Führung zu gehen. Auch wenn es in der ersten Halbzeit nur zu wenigen technischen Fehlern kam, konnten sich die Handballerinnen aus dem Kochertal in der Abwehr nicht behaupten und auch nicht die Oberhand gewinnen und so geschah es, dass die Hausherrinnen zwischendurch mit vier Toren in Führung gehen konnten. Mit letzter Kraft gelang es den Frauen in Rot-Grün vor der Pause nochmal nachzulegen und mit einen Zwischenstand von 17:15 in die Halbzeit zu gehen. Gestärkt kamen die Damen der SG2H wieder zurück aus der Kabine und es gelang ihnen nach drei Minuten den 18:18 Ausgleich zu erzielen.

Doch schon wie zuvor in den ersten 30 Minuten waren auch hier die Gegnerinnen nicht zu knacken. So kämpften die Handballerinnen der SG2H 13 Minuten ohne ein Tor zu erzielen gegen den starken Aufsteiger an. Erst durch den Sieben-Meter Treffer durch Simone Bieg (28:21) wurde der Bann gebrochen. Trotz dieses Treffers gelang es den Rot-Grünen Handballerinnen nicht den Anschluss herzustellen und durch viele gegnerische Tore musste man sich nach 60 Minuten mit 24:32 geschlagen geben.

Auch wenn das erste Spiel der neuen Württembergliga-Saison 2023/2024 verloren wurde, ist die Mannschaft um das Trainergespann Linsenmaier/Grupp zuversichtlich und optimistisch für die kommenden Spiele der gerade erst gestarteten Saison.

SG2H: Vierkorn, Fürst; L. Funk (1), Böhm (1), Schlauderer (1), N. Funk (4), Jörg (4), Eiberger (1), Schröder (4), Bieg (6), Harsch (1), Kurz (1).