SG2H-Damen reisen hochmotiviert nach Gerhausen

An diesem Samstag (20.15 Uhr) bestreiten die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen ihr nächstes Auswärtsspiel in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren.

Die Heimmannschaft aus Gerhausen steht mit 8:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Somit wartet auch an diesem Wochenende keine leichte Aufgabe auf die Damen der SG2H.

Es gilt nun für die Mannschaft um das Trainergespann Linsenmaier/Grupp den Fokus auf die eigenen Stärken zu legen und die Fehler der letzten Heimniederlage aufzuarbeiten. Um im kommenden Spiel zu punkten, müssen die Damen aus dem Kochertal eine kompakte Abwehr stellen und im Angriff sowohl auf schnelles Tempospiel, als auch auf ein gutes Positionsspiel setzen.