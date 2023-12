Als die Volleyballer der SG MADS Ostalb beim Tabellenführer MTV Ludwigsburg II in die Halle gekommen sind, sind dort vier Spieler, die noch vor kurzer Zeit in der 2. oder 3. Bundesliga aktiv waren, auf dem Feld gestanden. Es war sofort klar, dass im Spitzenspiel der Oberliga ein permanenter Druck seitens der Gastgeber zu erwarten war.

Die Gäste von der Ostalb zeigten sich konzentriert. Der nach langer Verletzungspause erstmals spielende Libero Aaron Schober zeigte sich mit seinen Mitspielern Lukas Schmid und Philipp Scholz hellwach. Die Annahme der Ostälbler funktionierte hervorragend gegen die knallharten Sprungaufschläge der Ludwigsburger.

MADS holt sich den ersten Satz

Michael Neumeier konnte seine Angreifer Niklas Bareiß und Jonas Brenner gekonnt in Szene setzen, die verdutzten Gastgeber mussten eine 8:6-Führung der MADS-Truppe hinnehmen. Es entwickelte sich ein Spiel auf absolutem Regionalliganiveau mit knallharten Angriffen der Ludwigsburger, die die Gäste im Wechsel mit krachenden Schmetterbällen oder taktisch klug gespielten Bällen begegneten. Bis zum 24:24 konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Völlig überraschend für den Favoriten entschied ein absolut am oberen Limit spielendes Gästeteam den Satz mit 27:25 für sich. Die Ludwigsburger Aufschlagspieler erhöhten nochmal den Druck im zweiten Satz und einige Bälle schlugen im Gästefeld ein. Schnell lagen die Gastgeber mit 15:9 im zweiten Satz vorn. Das MADS-Team stabilisierte sich wieder. Johannes Kamper im Zuspiel, Sven Willig und Philipp Scholz im Angriff konnten sich durchsetzen, der Rückstand war aber zu groß. Ludwigsburg sicherte sich den zweiten Satz mit 25:19. Auch in Satz drei hielten die Gäste bis zum 6:6 mit. Die Aufschläge des Tabellenführers behielten ihre außergewöhnliche Qualität. Eine kleine Serie bescherte den Gästen den entscheidenden 9:15-Rückstand. Jetzt kamen einige Angriffsfehler der Gäste hinzu. Satz drei war mit 25:16 eine klare Angelegenheit. Auch in Satz vier mussten die Gäste einem 0:3-Rückstand hinterherlaufen, der gegen einen so starken Gegner kaum aufzuholen ist.

MADS vorbildlich

Es spricht für die vorbildliche Einstellung der MADS-Spieler, dass weiterhin um jeden Punkt gekämpft wurde. Der MADS-Block mit Niklas Bareiß und Christoph Klein konnte öfters zugreifen und Lukas Schmid versenkte einige Angriffe im Feld des Gegners. Der Drei-Punkte-Rückstand konnte bis zum 20:23 gehalten werden. Letztlich mussten die Ostälbler anerkennen, dass der Tabellenführer einfach die bessere Mannschaft war und unterlag auch im vierten Satz mit 20:25. Mit diesem Sieg haben sich die Ludwigsburger deutlich vom Tabellenzweiten SG MADS Ostalb abgesetzt und haben nun fünf Punkte Vorsprung.

SG MADS Ostalb: Alexander Bacher, Niklas Bareiß, Jonas Brenner, Johannes Kamper, Christoph Klein, Michael Neumeier, Lukas Schmid, Aaron Schober, Philipp Scholz.