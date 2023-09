Seriös arbeiten und weiter punkten

Natürlich sind sie ein Thema gewesen. Die schockierenden Szenen aus der vergangenen Saison rund um den Zusammenprall von Steffen Kienle mit dem Torpfosten sind beim VfR Aalen nicht in Vergessenheit geraten. Unmittelbar in der Woche vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim II an diesem Samstag (14 Uhr) im Dietmar-Hopp-Stadion kamen sie auch in der Mannschaft noch einmal zur Sprache.

Kienle maximal als Co-Trainer in Hoffenheim

„Natürlich ist das thematisiert worden“, stellt VfR-Trainer Tobias Cramer klar. Kienle werde in Hoffenheim ohnehin maximal noch die Rolle des Co-Trainers einnehmen. „Er hatte eben zuletzt unglaublich viel Pech auf diesem Platz.“ Allerdings sei das Gefühl eher positiv. „Da er eben weite Teile des Mannschaftstrainings wieder mitmachen kann.“ Spielen wird er aber am Samstag sicher nicht. Das ist schon lange klar. Der VfR-Mittelstürmer arbeitet weiter an seinem Comeback und hofft auf eine baldige Wettkampffreigabe der Ärzte.

Johannes Kraus fraglich

Was das Personal für das Spiel in Hoffenheim betrifft, ist Johannes Kraus am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hatte zuvor von Sonntag bis Mittwoch „leichte Magen-Darm-Probleme“. „Mal schauen, wie er sich nach der Trainingseinheit fühlt“, sagt Cramer, der ansonsten aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir fahren gestärkt durch den zweiten Heimsieg in Folge nach Hoffenheim und wollen auch dort etwas mitnehmen.“ Es ist das neue Selbstvertrauen, das sich die Aalener erarbeitet haben, das in jeder Aussage des Trainers auf der Pressekonferenz an diesem Freitag spürbar ist.

Dennoch wartet mit der TSG Hoffenheim II ein Gegner auf Aalen, der eben auch aus der ersten Mannschaft Verstärkung erfahren könnte. Daher ist er weit davon entfernt, seinem VfR die Favoritenrolle in diesem Duell zukommen zu lassen. Wenn es eine gibt, dann sei die dennoch bei der TSG zu finden. „Die Qualität hat sich zur vergangenen Saison nicht groß verändert. Die Mannschaft ist absolut professionell und kann immer gut performen.“ Wie eben in der vergangenen Spielzeit, da hatte die Reserve bis zum Ende um den Aufstieg mitgespielt.

TSG II zuletzt mit drei Niederlagen

„Die Qualität ist weiterhin hoch“, wird Cramer nicht müde zu betonen und fügt an: „Wir müssen mehr auf uns schauen.“ Zuletzt haben die Kraichgauer in der Regionalliga Südwest drei Niederlagen hinnehmen müssen. Der VfR Aalen indessen ist bekanntlich seit drei Ligaspielen ungeschlagen. Dieses Momentum möchte der Regionalligist aus Aalen unbedingt nutzen. „Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Damit wir in Hoffenheim vielleicht etwas holen können. Das wäre super und die Mannschaft hätte sich das eben auch verdient.“ Warum? Weil das Team trotz des guten Saisonstarts mit aktuell 16 Punkten mit beiden Füßen auf dem Teppich bleibt. Seriös arbeiten, nennt das der Coach. „Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bekommen.“ Das heißt, wie im vergangenen Jahr eben auch alles „wegverteidigen“, was auf das Tor von Keeper Michel Witte „zurollt“. „Eine gute Defensivleistung wird sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg sein.“