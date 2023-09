Sensoren erleichtern barrierefreies Parken in Aalen

Damit Menschen mit Behinderung einen leichteren Zugang zur Innenstadt haben, probt die Stadt Aalen derzeit den Einsatz von Parksensoren. Wie das Presseamt der Stadt mitteilt, erfassen diese für ein Pilotprojekt die Daten zum Belegstatus von Behindertenparkplätzen in einzelnen Parkhäusern und Parkplätzen. Zurzeit sind zwölf Sensoren im Einsatz: im Parkhaus Rathaus, Bahnhof, Spritzenhausplatz, Spitalstraße und auf den Parkplätzen am Kubus und bei den Stadtwerken. Dies soll jedoch nur für die Testphase sein. „Nach und nach wollen wir weitere Parkplätze schrittweise ausstatten. Unser Ziel ist es, alle Behindertenparkplätze in der Stadt mit der Sensorik zu erfassen.“, erklärt Lukas Weiß vom Smart–City–Team.