SEK-Einsatz wegen Flucht aus Psychiatrie?

Es ist der dritte SEK-Einsatz, den der 42-jährige polizeibekannte Bewohner einer Mehrfamilienhauses in der Eichwaldstraße am Mittwochmorgen in der Gartenstraße ausgelöst hat. Darüber sind seine Mitbewohner nicht verwundert. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dieser wieder ausrastet, sagt eine Hausbewohnerin, die von dem 42-jährigen in der Vergangenheit selbst verbal bedroht wurde und damit den ersten SEK-Einsatz auslöste, ein weiterer folgte im E-Center als er das Personal mit einem Messer in Angst und Schrecken versetzte

In der Psychiatrie in Winnenden ist der 42-Jährige mittlerweile Stammgast. Mehrmals wurde er hier entweder auf Anordnung der Stadt Aalen oder des Aalener Amtsgerichts untergebracht. Allerdings nur vorübergehend und nicht dauerhaft. Die Folge: „Der Terror in unserem Mehrfamilienhaus ging weiter“, sagt eine Hausbewohnerin, die schon lange den Glauben an die Justiz und den vom Amtsgericht bestellten Betreuer verloren habe. Immer wieder sei der 42-Jährige auch aufgrund des Herumtragens von verbotenen Waffen, Diebstählen und seiner Aggressivität gegenüber Polizeibeamten in der Öffentlichkeit auffällig geworden.

Zuletzt sei er am 19. Dezember vergangenen Jahres in Winnenden auf Anordnung des Aalener Amtsgerichts unterbracht worden, sagt die Hausbewohnerin, die alle Taten des 42-Jährigen festhält. Hier sei er allerdings am vergangenen Dienstagabend nicht mehr gewesen. Vielmehr sei er im Mehrfamilienhaus in der Eichwaldstraße aufgetaucht. Davon habe ein ausgerissenes Gitter eines Kellerfensters gezeugt, das er regelmäßig aus den Angeln hebe, um in seine Wohnung zu gelangen. Am Dienstagabend sei auch die Polizei vor Ort gewesen und habe die Bewohner befragt, ob sie den 42-Jährigen gesehen hätten. Ob er aus der psychiatrischen Einrichtung in Winnenden getürmt ist, könne die Hausbewohnerin nicht sagen. Sie gehe angesichts des Herumdrucksens der Polizeibeamten und dem Drang nach ihm zu suchen, stark davon aus. Eine Antwort auf diese Frage beantwortet Bernd Märkle, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ nicht.

In der Nacht auf Mittwoch scheint die Suche nach dem 42-Jährigen nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein, vermutet die Hausbewohnerin. Ansonsten hätte er am Mittwochmorgen nicht einen erneuten SEK-Einsatz auslösen können, der sich in der Gartenstraße ereignet hat.

Laut Informationen der Polizei sei der 42-Jährige an diesem Morgen in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen und habe diese nach mehrfacher Aufforderung des 31-Jährigen nicht verlassen. Daraufhin habe dieser die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife habe der 42-Jährige durch ein Fenster in der Erdgeschosswohnung diese erkannt und daraufhin sofort die Wohnungstüre abgeschlossen und die Rollläden an sämtlichen Fenstern herabgelassen. Weil der Verdacht bestanden habe, dass der 42-Jährige Zugriff auf Messer hat, seien Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzugerufen worden, sagt Märkle. Gegen 11.45 Uhr wurde der 42-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und in die Psychiatrie nach Winnenden gebracht oder besser gesagt zurückgebracht.

Dass er hier allzu lange bleiben wird, glauben die Hausbewohner in der Eichwaldstraße nicht. Das habe die Vergangenheit gezeigt. Wie lange sie noch unter dem Terror des 42-Jährigen leiden müssen, sei unklar. Unabhängig von ihrer „unerträglichen und nicht mehr haltbaren Situation“ müsse dem 42-Jährigen geholfen werden. Trotz Betreuer lebe er in unwürdigen Zuständen in seiner Wohnung, die einem Steinbruch gleiche und in der es weder Strom noch Gas gebe.