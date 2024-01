SEK-Einsatz in der Aalener Gartenstraße

Einen SEK-Einsatz hat es am Mittwochmorgen in der Aalener Gartenstraße gegeben. Der Grund dafür war, dass ein polizeibekannter 42-jähriger Mann sich in einer Wohnung eines Bekannten verschanzt habe und diese nach mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte, sagt Bernd Märkle, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Weil der Verdacht bestanden habe, dass der 42-Jährige Zugriff auf Messer hat, seien Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzugerufen worden.

Begonnen habe der Einsatz gegen 9.40 Uhr. Der 31-jährige Bekannte des polizeibekannten Mannes habe diesen mehrfach aufgefordert, seine Wohnung zu verlassen, in der er eingedrungen sei. Dem sei dieser nicht nachgekommen, weshalb der 31-Jährige die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife habe der 42-Jährige durch ein Fenster in der Erdgeschosswohnung diese erkannt, sofort die Wohnungstüre abgeschlossen und die Rollläden an sämtlichen Fenstern herabgelassen.

Gegen 11.45 Uhr wurde der 42-Jährige in der Wohnung seines Bekannten durch die Polizei in Gewahrsam genommen und anschließend in in die Psychiatrie nach Winnenden gebracht, sagt Märkle.