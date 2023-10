In der katholischen Seelsorgeeinheit (SE) Härtsfeld-Kochertal, zu der die Kirchengemeinden Oberkochen, Unterkochen, Ebnat und Waldhausen gehören, zeichnet sich eine schwierige Phase ab: Der Leitende Pfarrer Andreas Macho hat sich krank gemeldet, Pfarrvikar Pater Albert Kannaen übernimmt am 1. November auf Wunsch der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine neue Aufgabe. Die vier Kirchengemeinden haben damit zumindest vorerst und auf unabsehbare Zeit keinen Seelsorger. Deswegen hat die Diözesanleitung einen Aushilfspriester „organisiert“, wie der stellvertretende Dekan Pius Adiele mitteilt.

Der 54-Jährige Pater Albert Kannaen übernimmt unter der Leitung von Dekan Robert Kloker, der die rechtliche Vertretung der SE Am Limes als Administrator innehat, den Dienst in den Kirchengemeinden Sankt Alban in Herlikofen, Sankt Leonhard in Hussenhofen und Sankt Martinus in Iggingen. Diese Entscheidung des Bischofs kam völlig überraschend. Macho als Leitender Pfarrer war nicht eingebunden. Mehr noch: Pater Albert war laut Macho untersagt worden, ihm etwas mitzuteilen. Zu der Entscheidung war es gekommen, weil der vormalige Pfarrer der SE Am Limes nach Vorwürfen des grenzüberschreitenden Verhaltens im Oktober vergangenen Jahres vom Dienst freigestellt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte zwar keinen Rechtsbruch im Verhalten des Geistlichen festgestellt, die Diözese Rottenburg-Stuttgart legte jedoch strengere Maßstäbe an und hielt an dessen Freistellung fest.

Die Folge: Das Pastoralteam der SE Kochertal-Härtsfeld besteht ab November nur noch aus Macho und Gemeindeassistentin Maren Klotzbücher. Gegenüber den Gemeinden hat Macho auf die Entscheidung aus Rottenburg so reagiert: „Die Umstände des Weggangs von Pater Albert haben mir auch gesundheitlich zugesetzt. Aber ich habe wohl schon längere Zeit meine seelischen und körperlichen Kräfte überfordert, sodass diese erschöpft sind. Ich werde deshalb eine längere Auszeit brauchen, um aufzutanken und auch Orientierung zu bekommen, wie es weitergeht. Wir müssen immer mehr lernen zu unterscheiden zwischen der Katholischen Kirche, die uns Jesus Christus vermittelt, in der wir den Glauben froh leben und feiern dürfen, und andererseits einer Diözesanverwaltung, die zwar nötig ist, deren Entscheidungen aber, vor allem, wenn sie so unvermittelt kommen, man nicht immer nachvollziehen und gutheißen kann. In diesem Sinn bitte ich Sie, sich nicht entmutigen zu lassen und trotz aller Enttäuschung das Gottvertrauen nicht zu verlieren.“

Inzwischen hat sich Macho krank gemeldet. Wann er seinen Dienst wieder aufnehmen kann, ist offen, klar ist aber, dass Pater Albert am Sonntag, 29. Oktober, mit einem zentralen Gottesdienst der Seelsorgeeinheit in Ebnat verabschiedet wird. Damit in den darauffolgenden Wochen verlässlich Gottesdienst gefeiert werden kann, hat die Diözesanleitung laut Vize-Dekan Adiele einen Aushilfspriester organisiert, der ab November vor Ort ist. In jeder SE soll an den Wochenenden entweder am Samstagabend oder Sonntagvormittag ein Gottesdienst stattfinden. Bei Beerdigungen wird der Mitteilung zufolge Pater Albert und der Aushilfspriester „von Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld unterstützt“.

Die Vorbereitungen zur Erstkommunion sollen in den nächsten Wochen in Unterkochen, Ebnat und Waldhausen beginnen. In Oberkochen sei man an einer Lösung dran, heißt es in der Mitteilung weiter. Was sich durch die Krankheit von Pfarrer Macho nicht verändere, seien die Termine der Erstkommunionfeiern.