Wer sich seit geraumer Zeit mit Second-Hand-Kleidung im Geschäft Secontique in der Mittelbachstraße 8 eindecken möchte, steht vor verschlossenen Türen. Seit 5. September hat der Laden der Aktion Hoffnung zu. Aus diesem Grund kursiert auch das Gerücht, dass die kirchliche Hilfsorganisation der Diözese Rottenburg-Stuttgart ihr Geschäft an dem Standort über kurz oder lang schließen möchte. An diesem sei jedoch absolut nichts dran. „Geschlossen haben wir, weil uns das Personal fehlt“, sagt Regina Hagmann-Kutt-ruf, die als Bereichsleiterin auch für den Aalener Laden zuständig ist, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Nach den Standorten in Albstadt, Ulm und Stuttgart hat die Aktion Hoffnung Ende September 2020 auch eine Second-Hand-Boutique in Aalen eröffnet. Und zwar in den ehemaligen Räumen von Dr. Skate in der Mittelbachstraße 8. In den vergangenen drei Jahren sei das Geschäft, in dem die Ladeneinrichtung des vorherigen Pächters Uli Riegel habe übernommen werden können, sehr gut angenommen worden. „Sowohl von Kunden als auch von Bürgern, die uns mit hochwertigen und gut erhaltenen Kleiderspenden unterstützt haben“, sagt Hagmann-Kuttruf.

Mitarbeiterschwund auch wegen Corona

Von den anfangs hier drei beschäftigten Mitarbeiterinnen sei auch angesichts der Corona-Pandemie bedauerlicherweise keine mehr übrig geblieben. Die letzte Mitarbeiterin sei vor Kurzem in den Mutterschutz gegangen. Und nur mit einer Aushilfe sei es nicht möglich, das Geschäft zu stemmen, sagt Hagmann-Kuttruf. Wegen Personalmangels sei die Secontique deshalb vorübergehend geschlossen worden. Ein Schild an der Eingangstüre kündigt dies auch an.

Derzeit sei die Aktion Hoffnung auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen, die in Voll- oder Teilzeit bereit sind, sich in der Second-Hand-Boutique einzubringen. Entsprechende Anzeigen seien diesbezüglich auf sämtlichen Kanälen geschaltet worden. Hagmann-Kuttruf ist optimistisch, in absehbarer Zeit, ein neues Team beisammen zu haben und dann die Secontique zumindest wieder an drei Tagen die Woche öffnen zu können, um dann langfristig gesehen den Betrieb in dem 150 Quadratmeter großen Laden wieder voll hochzufahren.

Standort soll bestehen bleiben

Die Secontique in Aalen aufzugeben, stehe nicht zur Disposition. „Ich glaube an den Standort in der Kreisstadt“, sagt Hagmann-Kutt-ruf. Und auch das Konzept, mit dem die Aktion Hoffnung die breite Masse der Bürger ansprechen möchte, sei von Anfang an bei den Kunden angekommen. Zu dem Klientel würden nicht nur Bürger zählen, die sich aus finanziellen Gründen mit wertiger Ware einkleiden möchten, sondern überwiegend solche, denen der Nachhaltigkeitsgedanke am Herzen liege. Immerhin verbrauche die Herstellung neuer Kleidung enorm viele Ressourcen. Überdies unterstützten die Kunden mit dem Kauf eines jeden Artikels Eine-Welt-Projekte und Bildungsvorhaben der Aktion Hoffnung und ihrer katholischen Mitgliedsorganisationen.

Sobald die Secontique wieder geöffnet hat, würde sich Hagmann-Kuttruf auch über mehr Spenden in Sachen Männerbekleidung freuen. Denn in der Vergangenheit hätten sich vor allem Frauen von ihren Kleidern, Röcken, Blusen und Co. getrennt. Auf diese Weise würden dann auch vermehrt Männer den Weg in die Boutique finden und könnten hier zwanglos in dem Fundus stöbern.