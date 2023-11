Sechster Sieg im sechsten Spiel: Die MADS-Volleyballer sind nicht zu stoppen

Die Oberliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb sind nicht zu stoppen. Im sechsten Spiel der Saison gab es den sechsten Sieg. Das Team von Trainer Frieder Henne hat in der Aalener Karl-Weiland-Halle mit 3:0 gegen die Sportschule Waldenburg gewonnen.

Trainer Frieder Henne ist sehr zufrieden

Eine klare Angelegenheit war es im ersten Satz. Dieser endete mit 25:16 aus Sicht der SG. Der zweite Satz ging mit 25:20 an die Volleyballer von der Ostalb. Noch etwas enger war es in Satz drei, 25:22 hieß es am Ende. Nach 65 Minuten Spielzeit wurde der Matchball schließlich verwandelt. So bewertet Trainer Frieder Henne den Auftritt seiner Mannschaft: „Im ersten Satz wurde nahezu fehlerlos gespielt. Im zweiten und dritten Satz gab es ein paar kleinere Schwächen zwischendurch, aber in den entscheidenden Momenten waren alle zu 100 Prozent da. Deshalb sind wir sehr zufrieden und weiterhin ungeschlagen.“

Die Volleyballer der SG MADS-Ostalb freuen sich über den sechsten Sieg im sechsten Spiel. (Foto: tim )

Am kommenden Samstag kommt es in der Mutlanger Heidehalle zum Spitzenspiel gegen den derzeit ebenfalls noch ungeschlagenen SV Fellbach. Am 2. Dezember steht dann das große Derby beim TSV Ellwangen an. Trainer Frieder Henne freut sich schon sehr auf diese Partie: „Auf dem Papier sind wir der Favorit, aber in Ellwangen zu gewinnen ist sehr, sehr schwer. Deshalb wird das wahrscheinlich ein spannendes und ausgeglichenes Match.“