Schwabsberg-Buch erzielt in der Nachspielzeit das 4:3

Der FV 08 Unterkochen hat einen wichtigen 3:1-Erfolg gefeiert und sich in der Tabelle auf den zweiten Platz verbessert. Die DJK-SG Schwabsberg-Buch erzielt in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer gegen die TSG Nattheim. Die Spiele in der Übersicht:

Unterkochen - Stödtlen/Tannhausen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 L. Funk (20.), 2:0 J. Feuchter (60.), 3:0 J. Ilg (60.), 3:1 D. Feil (90.). In einem einseitigen Spiel war Unterkochen zu Beginn die klar bessere Mannschaft. Das 1:0 in der 20. Minute von Funk per Kopfball nach einer Ecke, war deshalb hochverdient. Auch nach der Führung hatte Unterkochen mehr vom Spiel, auch wenn die Gäste besser im Spiel waren und zumindest kämpferisch dagegenhielten. Torchancen gab es aber aufseiten der SGM keine nennenswerten. Auch in Hälfte zwei änderte sich am Gesamtbild wenig. Mit dem 2:0 durch Eckstein in der 61. Minute, fiel dann auch die Vorentscheidung. In der letzten halben Stunde gingen die Gäste ins Risiko, so häuften sich die Gelgenheiten für die Hausherren. Mit dem 3:0 durch Ilgs Heber in der 82. Minute war dann das Spiel entschieden. Das 3:1 in der Nachspielzeit war dann nur noch Ergebniskosmetik.

Neuler - Hofherrnweiler-Unterrombach II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 T. Krohmer (82.), 1:1 M. Gentner (90+6.). Bes. Vork.: Rote Karte M. König, Neuler (40.).

Schwabsberg-Buch - Nattheim 4:3 (2:1). Tore: 0:1 Evrensel (6.), 1:1 S. Frank (12.), 2:1 Eigentor, Zimmermann (15.), 2:2 Baamann (48.), 2:3 Horsch (76.), 3:3 L. Fröhlich (90+3.), 4:3 M. Fürst (90+7.). In der ersten Halbzeit erzielten die Gäste früh den Führungstreffer. Die DJK ließ sich nicht davon beirren und ging verdient mit einem Doppeltreffer innerhalb drei Minuten mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Die Gäste kamen zwar besser aus der Halbzeitpause, erzielten durch zwei individuelle Fehler der DJK-Defensive die erneute Führung. Die Schlussphase hat es dann in sich. Mit einem sehenswerten Fallrückzieher fiel der erneute Ausgleich und fast mit dem Schlusspfiff erzielte Michael Frank durch einen sauber ausgetragenen Konter den Siegtreffer.

Lorch - Dorfmerkingen II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Gottheit (25.), 2:0 Herr (45.), 2:1 Y. Knaus (62.).

Steinheim - Lauchheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 D. Maile (40.), 0:2 D. Ziegler (52.), 1:2 Schmitt (57.).