„Schwabenstube“ freut sich auf viele Gäste

Die Leute, so sagt der Vorsitzende der Aalener Sportallianz, Dietmar King, könnten es kaum erwarten, bis die einstige MTV-Gaststätte im Rohrwang wieder öffnet. Die gute Nachricht dabei: Die Wartezeit wird bald ein Ende haben. Am Sonntag, 1. Oktober, wird der neue Pächter Haxhe Hasanaj mit seiner Familie das beliebte Restaurant unter dem neuen Namen „Schwabenstube im Rohrwang“ wieder öffnen. Seit 27. Mai war die Gaststätte geschlossen, nachdem das langjährige Pächter-Ehepaar Karola und Georg Knobel in den Ruhestand gegangen war. Die Aalener Sport-allianz (ASA) hat seitdem rund 120.000 Euro in die Renovierung des Lokals in ihrem Sportzentrum im Rohrwang investiert.

Und es scheint, der Wunsch der Kobels wird in Erfüllung gehen, dass nämlich jemand die Traditionsgaststätte in ihrem Sinne mit viel Herz und Seele und im Idealfall mit deutscher Küche weiterführt. Haxhe Hasanaj (49), seine Frau Fidane sowie die Kinder Lea und Sefer stehen dafür jedenfalls mit viel Vorfreude und ebenso vielen Ideen in den Startlöchern. Über 29 Jahre lang hat Haxhe Hasanaj als Koch im Hotel bei den Limesthermen gearbeitet, den Traum, sich selbstständig zu machen, hatte er schon lange. Jetzt wird er in Erfüllung gehen. Mit 18 Jahren war Hasanaj aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen, die bürgerliche deutsche und schwäbische Küche ist ihm seitdem in Fleisch und Blut übergegangen. Weshalb sie auch in seiner künftigen „Schwabenstube“ die Speisekarte dominieren wird.

Vieles, was den zahlreichen Gästen, aber auch den Vereinsmitgliedern über Jahre, ja Jahrzehnte ans Herz gewachsen ist, will Hasanaj beibehalten. Das Tagesessen etwa, ergänzt um ein Suppenbüfett, die Familien- und Firmenfeiern, für die das Lokal mit seinen bei Bedarf bis zu 220 Plätzen drinnen variabel Platz bietet, aber auch die diversen Stammtische, Gruppen und Grüppchen, die ‐ über die ganze Woche verteilt ‐ auch in der künftigen „Schwabenstube“ wieder herzlich willkommen sind. Nicht zu vergessen der Biergarten, den Hasanaj spätestens mit Beginn der nächstjährigen Freiluftsaison zu seiner „Visitenkarte“ machen möchte, wie er sagt. Saisonale Gerichte anzubieten, ist dem leidenschaftlichen Koch genau wichtig wie das Bestreben, möglichst viel von Grund auf frisch zuzubereiten und möglichst wenig an Fertigprodukten zuzukaufen. „Ich weiß, was auf mich zukommt“, sagt der 49-Jährige, der sich gemeinsam mit seiner Familie auf seine neue Herausforderung mächtig freut.

Dafür stehen ihm nun wieder hell, frisch und freundlich wirkende Räumlichkeiten zur Verfügung. Denn die ASA hat sich deren Renovierung bislang rund 120.000 Euro kosten lassen, wie Vorsitzender Dietmar King, seine beiden Stellvertreter Karl-Heinz Vandrey und Martin Dahm sowie Geschäftsführer Tobias Schramek erzählen. Schwerpunkt der Arbeiten war die komplette Erneuerung der Sanitäranlagen im Untergeschoss. Aber auch der Boden in den Gasträumen wurde renoviert, alle Wände wurden frisch gestrichen, das Mobiliar wurde neu gepolstert und auch die Heizungsanlage wurde mit einer Steuerung den heutigen Bedürfnissen angepasst. Schließlich erhielt die „Schwabenstube“ auch eine neue LED-Beleuchtung.

Im März bereits hatte die ASA das Lokal erstmals zur Neuverpachtung ausgeschrieben, mit den Bewerbern, die in die engere Wahl gekommen waren, habe man sich intensiv auseinandergesetzt, sagt Schramek. Relativ früh sei sich der Vorstand dann aber einig gewesen, dass diese Wahl auf Haxhe Hasanaj fallen wird. „Wir wollten keine 180-Grad-Wende“, so der ASA-Geschäftsführer.

Vorsitzender Dietmar King ist überzeugt: „Wir haben würdige Nachfolger für das Ehepaar Knobel gefunden, die das Vereinsblut sicher noch in sich aufnehmen werden.“ Und auch sein Vize Karl-Heinz Vandrey ist von der Familie Hasanaj absolut überzeugt: „Wir sind froh, dass wir sie gewinnen konnten.“ Bemühen Vandreys ist es auch, die Bewirtung der Kegelbahnen im Untergeschoss wieder an die Gaststätte anzudocken. Seit dem Weggang des Ehepaars Knobel macht diese Bewirtung die ASA in Eigenregie.

Zum ersten Mal freut sich die Familie Hasanaj am Sonntag, 1. Oktober, auf ihre Gäste. Obwohl dann montags immer der Ruhetag sein wird, öffnet die „Schwabenstube“ am Montag, 2. Oktober, dem Brückentag zum Feiertag 3. Oktober, ebenfalls ihre Pforten.

Die regulären Öffnungszeiten werden dann dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 14 sowie von 17 bis 21.30 Uhr mit warmer Küche sein. Zwischen 14 und 17 Uhr werden den Winter über vorerst nur Getränke angeboten werden, in der wärmeren Jahreszeit soll es während dieser drei Stunden dann auch eine „kleine Karte“ geben.