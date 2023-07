Schulen in Wört und Giengen ausgezeichnet

Die Konrad–Biesalski–Schule aus Wört und die Robert–Bosch–Realschule aus Giengen haben das BoriS–Siegel für weitere fünf Jahre erhalten, wie die IHK Ostwürttemberg mitteilt. Mit dem „BoriS — Berufswahl–Siegel Baden–Württemberg“ wurden zum 15. Mal Schulen ausgezeichnet, die ihre Schüler in besonderer Weise bei der Wahl eines Berufs oder Studiums unterstützen. Das Siegel wurde in einer Feierstunde im IHK–Bildungszentrum in Aalen verliehen.

„Wir gratulieren den Schulen zu dieser Auszeichnung verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft, Berufsorientierung weiterhin erlebbar zu machen“, sagte Sirko Nell, Bereichsleiter Bildung bei der IHK Ostwürttemberg.

Viele Jugendliche stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Herausforderung, sich zwischen 350 dualen Ausbildungsberufen, zahlreichen fachschulischen Ausbildungsgängen und einer großen Zahl an Studiengängen entscheiden zu müssen. Diese Wahl des eigenen Berufs bestimmt das weitere Leben maßgeblich und sollte daher gut vorbereitet sein. Dabei kommt den Schulen und ihren Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft eine entscheidende Rolle zu. Mit dem Projekt „BoriS — Berufswahl–Siegel Baden–Württemberg“ wird die beispielhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit beim Übergang zwischen Schule und Beruf gewürdigt.

Die Konrad–Biesalski–Schule aus Wört trägt das Siegel nun schon seit 2015 und hat sich auch dieses Jahr wieder der Herausforderung des Audits durch eine fachkundige Jury unterzogen. Die Robert–Bosch–Realschule aus Giengen ist seit 2010 Träger das „BoriS–Berufswahl–Siegel“. Auch sie haben das Audit durch die Jury erfolgreich absolviert. Diese beiden Schulen erhalten das Siegel für weitere fünf Jahre. Die Auditierung erfolgt durch Jury aus Wirtschaft, Schulwelt und IHK.