Schützengesellschaft Aalen feiert ihr stolzes Jubiläum

Kräftig haben die Sportschützen der Aalener Schützengesellschaft am Wochenende ihr stolzes Jubiläum gefeiert: das 100–jährige Bestehen der Schützengesellschaft. Ins Schützenhaus am Tannenwäldle war dazu auch eine illustre Schar an Gratulanten gekommen.

1923 hatten 18 schießsportbegeisterte Männer die heutige Schützengesellschaft Aalen gegründet. Dieses Jubiläum wurde am vergangenen Sonntag gefeiert. Damals wurde bald nach der Gründung des Vereins mit dem Bau eines Schützenhauses begonnen. Erster Standort war ein Platz am Tannenwäldle unterhalb des Grauleshofs, in der Nähe des heutigen Schützenhauses. „100 Jahre Schützengesellschaft, das wollten wir bewusst im Vereinsheim feiern, um auch das Gebäude, das zweimal abgebrannt ist und dann mit eigenen Händen wieder aufgebaut wurde, zu würdigen“, sagte Oberschützenmeister Ingmar Pfisterer.

Der Einladung folgten rund 150 Menschen und bis in die Abendstunden wurde bei kühlem Bier, Steaks und Würsten vom Grill gefeiert und gefachsimpelt. Unter den zahlreich erschienenen Gästen war auch der bayrische Patenverein. Dessen Vorsitzender Matthias Hertle überbrachte im Namen der Wörnitzschützen Wechingen Glückwünsche und Geschenke. Die beiden Vereine verbinde eine lange Freundschaft, betonte Hertle. Gern erinnere man sich an das jährliche Freundschaftsschießen der Damen, das über 25 Jahre lang stattgefunden habe. Zum Kirchweihschießen in Wechingen habe sich die Schützengesellschaft immer am stärksten beteiligt: „Für so viel Einsatz ein allzeit ,Gut Schuss’.“ Lob gab es auch vom ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Aalener OB, Stadtrat Thomas Wagenblast. 100 Jahre stolze Geschichte würden auch 100 Jahre Ehrenamt bedeuten. Dies sei eine große Leistung. Die Stadtgesellschaft wäre ärmer, wenn es solche guten Vereine nicht geben würde, sagte Wagenblast.

Dass dies nicht immer leicht war, hörten die Besucher an diesem Tag von Ingmar Pfisterer. Es habe Zeiten gegeben, da hätten er und der Erste Schützenmeister Michael Ziolkowski alles allein gemanagt. Dankbar sei er, dass der Vorstand um Michael Röhberg, Alexandra Henne und Oliver Dietze erweitert werden konnte. Als 2018 die Elektronik im Schützenhaus abbrannte, sei die Reparatur mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden gewesen, sagte Pfisterer. Danach sei die neue Richtlinie mit der Lüftungsanlage in Kraft getreten. Durch eine hohe Eigenleistung konnte man das Investitionsvolumen bei allen Maßnahmen drastisch minimieren. Für die Restsummen habe man nie Kredite in Anspruch nehmen müssen, dies sei ein Zeichen des guten Wirtschaftens. Zurzeit habe der Verein 121 Mitglieder.

2018 wurde Pfisterer Oberschützenmeister, eine Jugendabteilung habe es zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. „Aktuell sind wieder sieben Jugendliche aktiv“, freute sich Pfisterer. Insgesamt habe man 40 neue Mitglieder gewinnen können und dafür sei man dankbar. Als er 13 Jahre alt war, habe er sich zum Ferienprogramm in diesem Schützenheim angemeldet. Seinem Vater Benno, heute selbst Mitglied im Verein, sei das suspekt gewesen: „Was will der Bub beim Schießen?“ Seitdem seien 30 Jahre vergangen. Unterdessen ist die komplette Familie Mitglied im Verein, der Bruder schieße mittlerweile in der Bundesliga. Seit diesem Jahr biete die Schützengesellschaft Sachkundelehrgänge an und bilde Schützen professionell aus.

Auch Kreisoberschützenmeister Christian Ziegler sprach im Namen der 32 Vereine des Schützenkreises Aalen Glückwünsche aus. Zum Fest war er auch als stellvertretender Sportkreisvorsitzender gekommen. Seinen Dank für das Geleistete überbrachte auch der Präsident des Württembergischen Schützenverbands, Reinhard Mangold. Er überreichte eine Jubiläumsauszeichnung des Deutschen Schützenbunds und einen Gutschein des Württembergischen Schützenverbands. Beim Jubiläum feiere man auch 100 Jahre Pflege von Traditionen und Kameradschaft, sagte Mangold weiter. Da das Schützenwesen in Deutschland bereits 800 Jahre alt sei, zähle die Schützengesellschaft eher noch zu den Jungspunden. Wann ein Verein gegründet wurde, sei aber nicht entscheidend, denn alle gehörten untrennbar zu diesem Kulturgut dazu. Der Schützengesellschaft Aalen sei es immer wieder gelungen, sich den Herausforderungen der Zeit zu stellen. Deshalb werde ihr auch eine starke Zukunft bevorstehen, war sich Mangold sicher.