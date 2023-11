Großeinsatz der Polizei am Freitagmorgen und helle Aufregung unter den Anwohnern und Geschäftstreibenden in der Hofherrnstraße in Unterrombach. Weil aus dem Fenster eines Wohnhauses neben dem Geschäft „Action“ ein Schuss gefallen sein soll, rückte die alarmierte Polizei mit einem Großaufgebot aus. Auch SEK-Beamte waren im Einsatz. Wegen der Bedrohungslage wurde die Kreuzung Wellandstraße/Hofherrnstraße für den Verkehr gesperrt. Auch Fußgänger, die unter anderem auf den Wochenmarkt wollten, durften den Bereich nicht betreten.

Mann hat mit Luftgewehr aus dem Fenster geschossen

Um kurz vor 8.45 Uhr sei das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert werden, dass jemand aus einem Fenster des Gebäudes in der Hofherrnstraße vermutlich mit einem Luftgewehr auf einen im Garten befindlichen Mann geschossen habe. Dieser sei allerdings nicht getroffen worden und unverletzt geblieben.

Laut Geschäftstreibenden und Anwohnern der Hofherrnstraße habe es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter eines Hausmeisterservices gehandelt, der auf dem Grundstück des Geschäfts „Action“ mit einem Laubbläser herabgefallene Blätter auf dem Parkplatz zusammengefegt habe, erzählen sie im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Ob sich der mutmaßliche Täter von dem Geräusch gestört gefühlt habe und deshalb ausgerastet sei, entziehe sich ihrer Kenntnis.

Gebäude wurde großräumig abgesichert

Eine der Augenzeugen des Großeinsatzes war eine Aalenerin, die in einem Geschäft in der Hofherrnstraße ab und an aushilft. Am Freitagmorgen sei sie bereits früher als sonst in dem Laden gewesen und habe vom Fenster aus beobachtet, wie im Minutentakt immer mehr Polizeifahrzeuge am Einsatzort angekommen sind, die die Kreuzung Wellandstraße/Hofherrnstraße für den Verkehr gesperrt und den Bereich um das Wohnhaus großräumig abgesichert haben.

Kurze Zeit später seien Einsatzfahrzeuge mit Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg eingetroffen. Diese haben laut Polizei die Wohnung, aus der geschossen worden sein soll, durchsucht. Da in dieser keine Personen anwesend gewesen seien, seien sofortige Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet worden.

Im Zuge dieser sei der 54-jährige Bewohner im Bereich der Gartenstraße angetroffen und mit aufs Aalener Polizeirevier genommen worden. Ob dieser der mutmaßliche Täter sei, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Eine Gefahr für weitere Personen habe nach bisherigen Erkenntnissen nicht bestanden.

Kein Durchkommen mehr an der Kreuzung Wellandstraße/Hofherrnstraße

Von dem Großeinsatz der Polizei und der Sperrung der Kreuzung Wellandstraße/Hofherrnstraße betroffen waren zahlreiche Verkehrsteilnehmer, die angesichts dessen große Umwege in Kauf nehmen mussten. Von der Rombacher Straße aus wurden sie auf die Westumgehung umgeleitet.

Auch von Dewangen kommend hatten Autofahrer keine Chance, Richtung Rombacher Straße oder Hofherrnstraße zu fahren. Gesperrt war der Bereich rund um den Tatort auch für Fußgänger. Etliche Bürger, die auf den Wochenmarkt wollten, mussten den Umweg über den Friedhof nehmen. Auch auf dem Parkplatz des Geschäfts „Action“ hat Stillstand geherrscht. Ein Anlieferer konnte seine Ware erst nach dem über zwei Stunden dauernden Einsatz abladen.

Auf dem Wochenmarkt eingekauft hat an dem Morgen auch Ingrid Leins, Inhaberin des Bestattungsunternehmens Leins, die gegenüber des Wohnhauses in der Hofherrnstraße wohnt, und mit ihren Einkäufen nicht mehr in ihr Geschäft zurückkehren durfte.

Dorthin gelang sie schließlich in Begleitung eines Polizeibeamten, weil sie ihm eingehend zu verstehen gegeben habe, dass sie um 10 Uhr mit einer Urne auf dem Waldfriedhof sein müsse. Einen Schuss habe Leins am Freitagmorgen ebenso wenig gehört wie Bernhard Lessle, Inhaber der Gärtnerei und des Blumenladens, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt.