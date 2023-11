Aalen

Schüler der Kaufmännischen Schule Aalen unterstützen die Kinderklinik

Aalen / Lesedauer: 1 min

Die Beteiligten freuen sich über die Spendenübergabe der Kaufmännischen Schule in der Kinder- und Jugendklinik im Ostalb-Klinikum Aalen. (Foto: Ostalb-Klinikum )

Die Back-Aktion „Max dr Has“ der Kaufmännischen Schule Aalen (KSA) war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Hälfte der Einnahmen der Aktion in Höhe von 750 Euro haben die Schülerinnen und Schüler an die Kinder- und Jugendklinik der Kliniken Ostalb gespendet.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 13:25 Von: Aalener Nachrichten