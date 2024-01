Schubart im Himmel

„Für Zänker ist der Himmel nicht!“, lässt Christian Friedrich Daniel Schubart, Aalens großer Sohn, in seinem Gedicht „Der rechte Glaub“ den Petrus sagen. Die Aalenerinnen und Aalener sehen das anders: Per Voting mit grünen Bierdeckeln stimmen sie am Ende von „Von der Bierhalle zur Himmelspforte“ ab: Ja, Schubart, ein rechter Zänker vor dem Herrn, darf trotzdem in den Himmel.

Für dieses Abstimmungsergebnis haben in der „Bierhalle“, Schubarts Stammkneipe, wenn er in Aalen war, mit einer szenischen Lesung die beiden Lehrer Helmut Kühnle und Hans Gaffal gesorgt. 50 Jahre nach ihrem Abschluss am Schubart-Gymnasium setzen sich die beiden ehemaligen Schüler in Aalens ältester Wirtschaft mit dem unbequemen Sohn Aalens auseinander. Sie wollen - wie Schubart - Gerechtigkeit. Kühnle und Gaffal wurmt nämlich, dass auf der Homepage des Aalener Schubart-Gymnasiums Schubart (1739 bis 1791) lediglich als „unbequemer Schriftsteller“ bezeichnet wird, wo er doch als Vordenker demokratischer Freiheit zu werten ist.

Kühnle als Schubart und Gaffal als Petrus wollen vor allem etwas, was Schubart zu Lebzeiten versagt geblieben ist: einen fairen Prozess, ein faires Urteil. Ohne offizielle Anklage, ohne Verhör, ohne Verhandlung und vor allem ohne Urteil landete der „lästige Skribent“, gesegnet mit dem Talent eines kantigen Kopfes, 1777 für zehn Jahre im Kerker der Bergfestung Asperg.

Doch spulen wir nochmal zurück: Franziska Deppisch vom Aalener Kulturamt und frischgebackene Geschäftsführerin der Schubart-Gesellschaft, führt im voll besetzen Gastraum in den Abend, der der Auftakt zur diesjährigen „wortgewaltig“-Veranstaltungsreihe ist, ein. Kurz müssen die Künstler noch warten, bis die Bedienung auch aus der letzten Ecke der Wirtschaft noch die letzten Bestellungen aufgenommen hat. Zum Essen gibt’s Schwäbisches: je nach Gusto Linsen und Spätzle, Maultaschen oder Zwiebelrostbraten.

Man kann sich gut vorstellen, wie Schubart diesen Abend in seiner Aalener Stammkneipe verfolgt hätte: grummelnd vor dem Schoppen sitzend, lauthals schimpfend oder donnernd lachend.

Mittlerweile ist aber Ruhe im Gastraum eingekehrt. Helmut Kühnle wuschelt sich noch einmal durch die Haare, um Schubart auch optisch so nahe wie möglich zu kommen, und stimmt dann Schubarts - neben der „Fürstengruft“ - wohl bekanntestes Gedicht an: „Die Forelle“, vertont von Franz Schubart.

„Wie oft haben wir dieses Lied im Musikunterricht am Schubart-Gynasium gesungen?“, steigt Kühnle in den Dialog mit seinem Partner Gaffal ein. „Wir waren Schubartianer und haben doch nichts über Schubart gelernt.“ Vermutlich sollte der aufrührerische Charakter C. F. D. Schubarts kein Vorbild für die Jugendlichen sein. Die Jugendlichen von damals wurden selbst zu Lehrern und haben einiges zu reparieren. Deshalb dieser Abend.

Schubarts derbe Sprache und vielleicht auch seine Abneigung gegen Doppelmoral und Ungerechtigkeit, die hat er, so sagt er selbst, von Aalenern, diesen „trotzigen Verteidigern ihres Misthaufens“. Er schimpft über „dickwampige Kopfaffen“ und über die Fürstin „Donna Schmergalina“. Ein aufbrausender Mensch mit unstetem Lebenswandel war er, Studienabbrecher und doch ein Multitalent: Dichter, Alleinunterhalter, Musiker, Freigeist, Wein und Weib zugetan, Rebell und vor allem Journalist.Ob Schubart sich diese Lobrede unwidersprochen angehört hätte? Wenig wahrscheinlich.

Schubarts Rehabilitierung mit diesem humorigen Abend scheint auf jeden Fall gelungen, denn das Urteil fällen nicht Kühnle und Gaffal, sondern das Publikum - per ausgelegten Bierdeckeln. Grün: Ja, Schubart darf in den Himmel. Rot: Nein. Das erinnerte ein bisschen an die WDR-Fernsehsendung „Zimmer frei“. Und wie dort, so war auch in der „Bierhalle“ nicht ein roter Bierdeckel zu sehen. Am kommenden Mittwoch ist Schubart dann noch einmal in seiner Stammkneipe.

Das „wortgewaltig“-Programm 2024

Von der Bierhalle zur Himmelspforte, szenischer Dialog, Mittwoch, 24. Januar, 19 Uhr, Bierhalle Aalen.

Ein Kurt Weill-Abend, Vortrag und Konzert, Freitag, 2. Februar, Vortrag: 19 Uhr, Konzert: 20 Uhr, KubAA.

Lara Ermer: „Zuckerjokes und Peitsche“, Kabarett, Samstag, 9. März, 20 Uhr, Stadthalle.

Slata Roschal: „Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten“, Lesung, Montag, 11. März, 19 Uhr, Kollektiv K, Bahnhofstraße 44.

Hölderins Echo, Lesung und Kinofilm, Freitag, 15. März, 17 Uhr, Kino am Kocher.

Mitteleuropapapperlapapp, Spoken-Word mit musikalischer Begleitung, Samstag, 16. März, 20 Uhr, KubAA.

Freiheit, Selbstbestimmung und Bürgerrechte, Vortrag, Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, Rettungszentrum Aalen.

Schubartpreis 1995 reloaded, Ralph Giordano - Leben und Werk, Literaturbesprechung, Dienstag, 2. April, 17 Uhr, Stadtbibliothek im Torhaus.

Geheimnisvolle Schatten - Zipora Rafaelov, Ausstellung, Freitag, 1. März bis Sonntag, 21. April, Galerie im Rathaus.

freisein, Ein Festival für die Freiheit, 8. Juni und 20. bis 23. Juni, KubAA.