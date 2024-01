Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das Teilen eines Autos mit mehreren Nutzern ist noch Neuland für viele Menschen. Gerade im ländlichen Bereich ist man in vielen Fällen darauf angewiesen, einen eigenen Pkw zu besitzen. Elektroautos sind umweltschonend, die neuartige Technik kann aber eine Hemmschwelle sein. So kommen auf den E-Carsharing Nutzer zwei Dinge zu, die er potentiell noch nicht kennt. Das Mieten eines Autos auf Zeit ist eine gute Sache. Damit sie aber bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt, müssen Kommunen Geduld mitbringen und Schritt für Schritt an das neue Angebot heranführen. Denn was bringt das beste Angebot, wenn niemand es nutzt? So können Autos mit klassischem Verbrennermotor der Anfang sein. Denn ist das Prozedere erst bekannt, können in naher Zukunft Autos mit Elektroantrieb folgen. Und werden schnell zur Gewohnheit.