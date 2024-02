Wer kennt das nicht? Man ist krank und braucht schnell einen Arzttermin. Immer wieder kommt es allerdings vor, dass Praxen telefonisch nicht erreichbar sind oder man minutenlang in der Warteschleife hängt.

Bei einigen Patienten liegen da die Nerven blank. So auch bei einem Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, der erst nach 20 Anrufen endlich eine Arzthelferin an die Strippe bekam.

Telefonische Erreichbarkeit ist ein bekanntes Problem

„Die telefonische Erreichbarkeit ist ein Problem“, bestätigt Sebastian Hock, Vorsitzender der Ärzteschaft Aalen, Sprecher der Ellwanger Ärzte und Sprecher der Frauenärzte im Altkreis Aalen.

Das habe verschiedene Ursachen. Im Handy-Zeitalter werde viel häufiger angerufen als früher, „als man nur von zuhause oder von der Telefonzelle anrufen konnte“. Überdies könne das Personal in den Praxen nicht ununterbrochen telefonieren, sondern müsse auch die Patienten vor Ort versorgen. Nicht zuletzt komme es bei zunehmend mehr Krankheitsfällen und weniger Ärzten zur Überlastung.

Mehrere Medizinische Fachangestellte am Telefon

In seiner Ellwanger Facharztpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe sitzen morgens mehrere Medizinische Fachangestellte (MFA) am Telefon, und dennoch gebe es immer wieder Beschwerden, sagt Hock. Er macht aber auch darauf aufmerksam, dass das Personal ab und an auch mal wegen Krankheit knapp sein könne.

Wer nicht sofort durchkomme, müsse versuchen, zu verschiedenen Zeitpunkten anzurufen, gegebenenfalls auch öfters.

Hock gibt wichtige Tipps für die Patienten

Diese Tipps hat der Sprecher der Ärzteschaft: Hock appelliert an die Patienten, nur aus wichtigem Grund anzurufen. Bestellungen von Wiederholungsrezepten oder Überweisungen seien telefonisch oft nicht sinnvoll, da man diese meist mit der Versicherungskarte sowieso in der Praxis abholen müsse und diese hier auch direkt ausgedruckt werden könnten.

Zudem rät Hock, Routine-Terminvereinbarungen am besten am späten Vormittag oder Nachmittag zu tätigen, wenn die dringlichen Anrufe seltener seien.

Viele Kolleginnen und Kollegen bieten auch eine digitale Erreichbarkeit an. „In meiner Praxis erreicht man uns auch einfach jederzeit per E-Mail und bekommt kurzfristig Antwort, je nach Dringlichkeit der Anfrage.“

Keine episch langen Mails an die Praxis senden

Die Patienten sollten sich über diese Möglichkeit bei ihren Ärztinnen und Ärzten erkundigen und können diese in der Regel auch auf deren Homepage einsehen. Zum Leidwesen werde allerdings auch die Kontaktaufnahme via E-Mail oftmals ausgenutzt, epische Fragen schriftlich gestellt und x-mal nachgefragt. „Das können wir nicht leisten.“ Hock selbst bietet darüber hinaus am Abend eine Videosprechstunde an.

„Im dringlichen Krankheitsfall haben alle Praxen sogenannte offene Sprechstunden“, sagt Hock. „Aber nur im wirklich dringlichen Fall und nicht nur, weil es gerade zeitlich passt.“ Denn auch in der offenen Sprechstunde, die je nach Praxis zeitlich festgelegt sei, werde nach Dringlichkeit behandelt.

Notfallpraxen nicht wegen Bagatellsachen aufsuchen

Die Notfallpraxen oder die Notaufnahmen an den Standorten in Aalen (Ostalb-Klinikum), Ellwangen (Sankt-Anna-Virngrund-Klinik) oder Mutlangen (Staufer-Klinikum) in Bagatellfällen aufzusuchen, verbiete sich, sagt Hock.

„Diese sind wirklich nur für Notfallbehandlungen, die akut anfallen, zuständig, nicht für Rückenschmerzen seit drei Wochen oder die Warze am Fuß eines Kindes nachts um zwei Uhr.“

Patienten, die keinen Termin bei einem Arzt bekommen und bei denen kein Notfall besteht, verweist Hock auf die Servicenummer 116 117 der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Diese vermittle keine Wunschtermine, sondern stelle maximal zwei Termine zur Auswahl.

Vermittlung an den Wunscharzt ist nicht möglich

Die Vermittlung an einen bestimmten Wunscharzt oder Wunschtherapeuten sei ebenfalls nicht möglich. Vermittelt werde ein Termin in zumutbarer Entfernung zum Wohnort, was im Einzelfall eine weitere Anfahrt für den Patienten bedeuten könnte. Eine Beratung zu medizinischen Fragen erfolge über die Servicenummer nicht.

Termine bei Zahnärzten oder Kieferorthopäden würden keine vermittelt, und mit Blick auf Psychotherapeuten würden ausschließlich Ersttermine vermittelt. Ein Anspruch, im Fall einer Psychotherapie diese bei demselben Therapeuten oder Arzt antreten zu können, bestehe nicht. Sollten Bürger im echten Notfall telefonisch nicht durchkommen, könnten sie die 112 rufen.