Schockstarre! VfR verspielt Sieg innerhalb einer Minute

Es hätte der perfekte Tag werden können. Erst verkündet der Regionalligist aus Aalen seinen neuen Trikotsponsor (oala.de), dann liefert die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer über mehr als 60 Minuten ein starkes Spiel. Allerdings reicht am Ende ein Doppelpack von Benjamin Kindsvater nicht zum Sieg gegen den VfB Stuttgart II. Daran konnte auch die Rückkehr von Steffen Kienle nichts mehr ändern.

Die Brust ist nicht mehr blank. Aalen hat einen neuen Trikotsponsor. Wer sich hinter oala.de verbirgt, das ließ der VfR um seinen Präsidenten Michael Weißkopf unmittelbar vor dem Spiel offen. Fünf Firmen sollen es sein. Genaueres werde man im Heimspiel gegen Koblenz (2. Dezember) verlauten lassen.

Haben den neuen Trikotsponsor verkündet: VfR-Präsident Michael Weißkopf (links) und Präsidiumsmitglied Michael Schäfer. (Foto: VfR Aalen )

Kindsvater stellt auf 1:0

Auf dem Rasen indessen ließ der VfR gegen den VfB Stuttgart II die 1683 Zuschauer bereits nach sechs Minuten laut werden. Benjamin Kindsvater marschierte, scheiterte im ersten Versuch noch an VfB-Keeper Andreas Böhmker, um dann Abpraller des Keepers perfekt in die Maschen zu setzen. Die bislang in dieser Runde so starke Mannschaft aus Bad Cannstatt kam in der Folge nicht richtig ins Spiel. Im Gegenteil, der VfR war dran und hatte etwa durch Alessandro Abruscia eine weitere gute Abschlusschance.

Nach etwas mehr als 20 Minuten konnte dann auch der VfB Stuttgart II seine Klasse aufblitzen lassen und hatte durch Babis Drakas und Raul Paula zwei gute Gelegenheiten. Beide Male allerdings war Michel Witte im Tor der Aalener auf dem Posten.

Wieder ist Kindsvater zur Stelle

Nach der Pause landete dann erneut Aalen einen Wirkungstreffer. Fahrlässig agierte zuerst Samuele Di Benedetto, der den Ball gegen Kindsvater verlor. Der ließ sich nicht lange bitten und setzte den Ball perfekt in die Maschen ‐ 0:2 (47.). Nur wenig sprach für ein Comeback der Mannschaft von Markus Fiedler. Doch plötzlich aus dem Nichts und unerklärlich leicht durfte der VfB II flanken und der gerade erst eingewechselte Dejan Galjen einköpfen (70.). Gleich nach dem Anstoß verlor Vico Meien den Ball, wieder segelte eine Flanke in den Aalener Strafraum und wieder stieg ein Stuttgarter unbedrängt hoch und stellte auf 2:2 (71.). Dieses Mal war es Thomas Kastanaras, der jubeln durfte. Dieser hätte dann beinahe gleich noch das 3:2 nachgelegt. Doch Witte konnte letztlich den Einschlag verhindern. „Mega ärgerlich“, sagt Kapitän Ali Odabas, der selbst kurz nach dem Spiel keine Erklärung parat hatte.

Kienle verpasst Siegtreffer

Der VfR schwamm nun und der VfB II erspielte sich weitere Gelegenheiten, verpasste allerdings den Siegtreffer. Den vergab dann auch Steffen Kienle, der nach langer Zeit sein Comeback feiern durfte. In der Nachspielzeit rutschte eine Flanke zum VfR-Angreifer durch, der allerdings nicht damit rechnete und der Ball versprang. „Das sind die Abläufe, die sich einfach wieder einspielen müssen“, sagt Kienle, der bei seiner Rückkehr gerne einen Sieg gefeiert hätte.

VfR: Witte – Meien, Döringer, Abruscia, Kindsvater (77. Kienle), Kabashi (59. Rahn), Kundruweit (59. Diakite), Schaupp, Odabas, Preu (77. Maiella), Thermann (46. Szabo). Tore: 1:0, 2:0 Kindsvater (6., 47.) 2:1 Galjen (70.), 2:2 Kastanaras (71.). Zuschauer: 1683.