Schneefall: Zahlreiche Partien mit Ostalb-Beteiligung sind abgesagt worden

In den Fußball-Ligen gibt es eine Reihe weiterer Absagen an diesem Wochenende. Der komplette Verbandsliga-Spieltag wurde aufgrund des Schneefalls abgesagt. Somit findet auch die Partie der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beim TSV Berg nicht statt. In der Landesliga wurden bereits drei der vier Spiele mit Ostalb-Beteilung abgesagt, das sind: SV Neresheim - TSV Bad Boll; Donzdorfer JC - SV Waldhausen und TSGV Waldstetten - Türk Spor Neu-Ulm. Stand jetzt findet die Partie FC Srbija Ulm - FC Bargau statt. Auch die Oberliga-Spiele des TSV Essingen (Samstag um 11 Uhr bei der SG Sonnenhof Großaspach) und des 1. FC Normannia Gmünd (Samstag um 14 Uhr gegen den FV Ravensburg) sollen normal stattfinden.