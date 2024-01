Für den Winterdienst des Bauhofs ist das keine normale Woche, wenngleich er sich natürlich stets gerüstet zeigt. Begonnen hatte die Woche mit durchaus heftigem Schneefall, der die Mitarbeiter bis in die Abendstunden beschäftigte.

Dienstag kann durchgeschnauft werden

Am Dienstag konnte dann erst einmal durchgeschnauft werden, jedoch mit Blick auf den Mittwoch. Es war bekannt, dass Schnee und Regen zu gefährlichem Eisregen werden, Blitzeis inklusive.

So hatte Bauhofleiter Georg Fürst bereits angekündigt, mit seinem Team eine sogenannte Vorstreuung vornehmen zu wollen, was schließlich auch gemacht wurde.

Komplette Flotte ab 4 Uhr morgens unterwegs

Die komplette Flotte, Groß- und Kleinfahrzeuge sowie die Handräumkolonne, waren in den Morgenstunden des Mittwochs bereits ab 4 Uhr unterwegs, um Straßen und Fußgängerwege für die Bürgerinnen und Bürger zu präparieren.

„Normalerweise ist es in dieser Jahreszeit so üblich, dass ein Mitarbeiter ab 3 Uhr bereitsteht und beobachtet und entscheidet, wie gearbeitet werden muss“, sagt Werner Grimm, der stellvertretende Bauhofleiter.

Mittwoch wird es hektisch, Donnerstag ist zu händeln

An diesem Mittwoch aber war die Sachlage bereits vorher klar, die Mitarbeiterinnen standen parat und fuhren durch das Aalener Stadtgebiet, um das meiste Eis im Idealfall vor der Entstehung einzudämmen.

„Das sind dann auch für uns besondere Tage. Wenn es ganz schlimm kommt, dann müssen auch unsere Lkw Schneeketten tragen. Das war in diesem Fall aber noch nicht so. An der einen oder anderen Stelle aber mussten wir durchaus zweimal vorbeifahren, weil das Eis sich neu gebildet hat“, gibt Grimm einen Einblick in die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs.

Resistente Flächen gibt es beispielsweise am Pelzwasen oder in Wasseralfingen, in den höheren Ebenen, erklärt Grimm.

Unfälle halten sich in Grenzen

Das Schlimmste hat man damit überstanden, die Unfälle auf der Ostalb hielten sich ebenfalls in Grenzen, unter anderem wegen der Vorstreuung des Winterdiensts.

Für den Donnerstag kündigten die Metereologen ab nachmittags jedoch Schnee an. Was für den Winterdienst aber fast schon wieder in die Kategorie „business as usual“ fällt, so zumindest ist der entspannte Eindruck Grimms zu interpretieren. Wieder habe man beobachtet, wie schon beim Schneefall am Montag, um dann entsprechend auszurücken, wenn Bedarf bestehe. Eine heiße Phase für den Winterdienst, inmitten klirrender Kälte.

Doch das Team um Fürst und Grimm hat sich gut gerüstet präsentiert - und dadurch vielen Bürgerinnen und Bürgern das Fahren und Gehen in diesen Tagen erleichtert.