Schnäppchentage starten am Donnerstag in der Aalener City

Die Aalener Betriebe schließen an den diesjährigen Sommerschlussverkauf noch Schnäppchentage an, teilt der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) in einer Pressemitteilung mit. Dazu werden von Donnerstag, 24. August, bis Samstag, 26. August, zusätzliche Zelte oder Schirme vor den Geschäften aufgebaut, in denen die Sommerwaren nochmals stark reduziert angeboten werden.

Der diesjährige Frühling ist schon durchwachsen gewesen und auch der Sommer hat sehr viele nasse Tage gehabt. Doch nun ist der Sommer nochmals mit Temperaturen von über 30 Grad zurückgekehrt. Ein perfektes Wetter für Sommerschnäppchen. Daher schließen zahlreiche Betriebe an den Sommerschlussverkauf noch Schnäppchen–Tage an. Dafür stellten viele Betriebe Pavillonzelte oder extra Schirme auf, unter denen die reduzierten Sommerwaren angeboten werden, sagt Myriam Pfitzer, stellvertretende Citymanagerin. Und davon gebe es noch eine Menge, wie die Aalener Händler berichten.

„Unter dem Motto:,Das Beste kommt zum Schluss’ können sich die Kunden Markenwaren mit Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent sichern“, sagt Florian Friedel, Geschäftsführer von Saturn Herrenmode. In den Betrieben werden schon die Herbst– und Winterkollektionen angeboten und die Geschäfte müssen Platz schaffen für die neuen Waren. „Unsere Kundinnen und Kunden können sich jetzt auf die absoluten Schnäppchen freuen“, berichtet Josef Funk, Seniorchef von Mode Funk und Vorsitzender des ACA.

Wer bei Dr. Fashion in der Radgasse drei reduzierte Teile kauft, bekommt einen Extrarabatt in Höhe von 30 Prozent. Bei Linea Uomo–Donna gibt es währenddessen einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von zehn Prozent auf reduzierte Waren.

Auch im Schuhstadel gibt es Angebote für die Kunden. Die Rest– und Einzelpaare seien bis zu 70 Prozent reduziert, sagt Bettina Sachse. Heike Riha von Gieggi Dessous schließt sich an. Auch in ihrem Wäschehaus gebe es für den Sommerendspurt Einzelteile und Bademode zu Schnäppchenpreisen.