Ein Bierchen unter Freunden, Fachsimpeln mit Experten und vermeintlichen Experten, mitfiebern, schimpfen und jubeln. Emotionen eben. Ein Element, das den Fußball eben so liebenswert gemacht hat. Fußball in Gemeinschaft erleben ist was ganz Besonderes. Es ist schlicht Kult, wie die Kneipenszene eben. Da kann kein Sofa oder eine riesige Leinwand in der heimischen Wohnung mithalten.

Zu erleben ist das in Aalen gefühlt schon immer im AGE 52 (vorher Tschillers) oder eben in Ellwangen im Bistro Altstadt. Hier kommen sie zusammen die Stammtischbrüder, die Fans des VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, des 1. FC Heidenheim, des VfR Aalen oder eben des Sports an sich. Natürlich längst nicht mehr nur am Samstag um 15.30 Uhr. Die Zeiten als die Spiele nahezu geballt an einem Termin zu beobachten waren, die sind lange vorbei. Dutzende verschiedene Anstoßzeiten, Zerstückelung des Spieltags - man gewöhnt sich als Fan und Wirt an vieles. Doch irgendwann ist Schluss.

Mindestens vier Abos nötig

Dieses irgendwann scheint mittlerweile erreicht. Für die Bundesliga, Champions League, Europa League und wie die Wettbewerbe mittlerweile alle heißen braucht der Fußballfan nicht mehr eines, sondern seit der Saison 2017/18 drei oder sicherheitshalber vier Abos. Grund für die Flut ist auch das Bundeskartellamt, das ein Alleinerwerbsverbot ausgesprochen hatte, um eine Monopolstellung zu vermeiden.

DAZN, Sky, RTL+ und Amazon Prime sind die Player, die sich die wichtigsten Rechte gesichert haben. Bedeutet: Jeder Anbieter bietet sein Paket an Spielen zu einem gewissen Preis am Markt an. Möchte man als Fan also zu Hause die Bundesliga, Relegation, DFB-Pokal, Supercup und Champions League verfolgen dann bedeutet das schon für Sky und DAZN alleine im Jahr rund 500 Euro zu berappen. Man könnte dann noch Amazon Prime (teilt sich mit DAZN die Champions League) dazubuchen und käme dann sogar auf rund 600 Euro. Die Europa League und Conference League würde dann noch RTL + für weitere rund 90 Euro liefern. Nach oben ist der zahlenden Kundschaft freilich keine Grenze gesetzt. Da heißt es zugreifen oder der heimische Fernseher bleibt dunkel.

9400 Euro zahlt das Bistro Altstadt

Das gilt freilich auch für Kneipen, die wollen sie die Fans und letztlich damit Teile ihrer Stammkundschaft bedienen, eben auch alle wichtigen Abos brauchen. Doch da reichen 700 Euro im Jahr natürlich nicht aus. Für Wirte wie Joti Agathangelidis von Ellwangens Fußball-Treffpunkt Bistro Altstadt eine schier unglaubliche Summe, die er nicht mehr aufbringen möchte.

„Die Summe hat sich verdreifacht und ich bin mittlerweile bei 9400 Euro, die ich im Jahr bezahlen muss. Ausgenommen die Spiele, die auf RTL+ laufen, kann man bei mir nämlich noch alle Spiele verfolgen.“ Neben den Abos fallen für Kneipen weitere Gebühren wie beispielsweise für die GEMA an. Diese Rechte waren bis vor einem halben Jahr noch bei den Kosten von Sky inkludiert.

Mit den rund 3000 Euro wie früher für Sky hätte ich noch leben können, aber diese Summe ist einfach viel zu hoch. Joti Agathangelidis

Um die rund 10 000 Euro zu erwirtschaften, müsste er mit dem Fußball rund 30 000 mit Getränken und Speisen erwirtschaften. Ein Ding der Unmöglichkeit.

Ärger um Free-TV-Spiele

„Sind wir ehrlich, nicht jedes Spiel zieht dann wirklich ausreichend Gäste an.“ Einzig beim VfB Stuttgart und bei Spielen von Bayern München und mit Abstrichen Borussia Dortmund sei das anders. Daher reagiert er auch mit Unverständnis auf die Tatsache, dass ausgerechnet das Spiel Bayern gegen den VfB im Free-TV gelaufen ist. „Das regt mich tierisch auf. Da wäre meine Bude brechend voll gewesen. Da hätte ich den Umsatz für eine oder zwei Wochen machen können.“

Der Fußball macht mir die Kneipe unter der Woche nicht voll. Joti Agathangelidis

So aber kamen eben nur „fünf Gäste“ ins Lokal und die anderen Gäste, die sich nicht für Fußball interessieren, blieben ebenfalls fern. „Die dachten eben das Fußball läuft und darauf hatten sie keinen Bock.“ Das heißt: Der große Umsatz blieb aus. „Manche Gäste fühlen sich durch die Fußballübertragung eben auch gestört und daher kommen die an Spieltagen eben gar nicht.“

Wenn dann auch noch die Fans fehlen, dann kommt man bei einer Summe von rund 10 000 Euro eben ins Grübeln. „Der Fußball macht mir die Kneipe unter der Woche nicht voll. Abgesehen von den Topspielen natürlich. Bayern gegen Madrid beispielsweise.“ Dazu kommt noch die Zersplitterung des Spieltags in der Bundesliga.

Kein Fußball mehr im Bistro

In der kommenden Saison - denkt er laut nach - könnte es erstmals keine Fußballspiele im Bistro zu sehen geben. „Ich bin mir fast sicher, dass es so kommen wird.“ Für den bekennenden und leidenschaftlichen Fan des VfB Stuttgart eigentlich vor vielen Jahren noch undenkbar und schlicht extrem bitter, wenn man bedenkt, dass im kommenden Jahr der VfB mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit international mitmischen wird.

„Das tut mir auch extrem leid, aber über 700 Euro im Monat für Fußballrechte und dann fehlt da sogar noch die Europa League. Wahnsinn.“ Die Gier der Anbieter und letztlich der DFL und den Clubs, die die möglichst immer weiter in die Höhe steigenden Fernsehgelder bekommen, zwingt ihn förmlich zu diesem drastischen Schritt. „Ich habe mittlerweile eine gewisse Anzahl an Stammgästen und ich denke, ich überlebe auch ohne Sky ziemlich gut.“ Aktuell sind die neuen Fernsehrechte für die 1. und 2. Bundesliga ab der Saison 2025/26 in verschiedenen Paketen ausgeschrieben.

Das tut mir auch extrem leid, aber über 700 Euro im Monat für Fußballrechte und dann fehlt da sogar noch die Europa League. Wahnsinn. Joti Agathangelidis

Der Startschuss für das Auktionsverfahren ist für Mitte April geplant. Immerhin darf sich diese nun - anders als zuletzt - auch wieder nur ein Anbieter sichern. Dafür hat die Gerichtsbarkeit den Weg wieder freigemacht. Dass damit die Kosten für die Kneipen-Wirte oder die Fans wieder sinken, das glaubt indessen eigentlich keiner. „Es war jedes Mal so, dass immer teurer wurde.“ Für Ellwangen bedeutet das, wenn das Bistro Altstadt wegfällt, dass es keine einzige Kneipe mehr gibt, die alle Spiele zeigt.

AGE 52 zahlt rund 1200 Euro im Monat

Auch in der Aalener Kultkneipe AGE 52 denkt Betreiberin Gerlinde Holzner oft an eine drastische Einschränkung des Programms: „So kann es nicht weitergehen.“ So könnten vielleicht bald nur noch die zahlreichen Fanschals, die den Kneipenbereich zieren, an die tollen Fußballzeiten erinnern? Nein, soweit will sie nicht gehen. Zumindest noch nicht. Doch auch sie sehnt die Zeiten herbei, als der Fußball die Kneipe noch füllte. „Liegt es an Corona oder interessiert Fußball einfach nicht mehr so? Darauf habe ich keine Antwort“, sagt sie selbst. Aufgrund der Kneipengröße, die als Bemessungsgrundlage gilt, legt Holzner mittlerweile über 1186 Euro pro Monat auf den Tisch, um die nötigen Abos zu bezahlen.

Ich habe mir schon überlegt, Sky zu kündigen, aber dann fehlt mir der ganze Samstag und auch die 2. Bundesliga. Gerlinde Holzner

„Die Hoffnung auf bessere Zeiten“, gibt die unermüdliche Kneipenwirtin als Motivation an. Wirklich was hängen bleibt da eben einfach nicht mehr. Denn nicht jeder Gast, der in die Kneipe kommt, trinkt oder isst genug, um diese Summe aufzubringen. „Mancher trinkt da nur ein Bier oder ein kleines Bier über 90 Minuten“, schiebt sie mit einem Schmunzeln nach. Aufgeben? Das ist für sie keine Option. „Was willst du da machen? Weitermachen.“ Schwarze Bildschirme am Samstag, die wird es bei ihr nicht geben.

Es kommt auf die Spiele an

„Ich habe mir schon überlegt, Sky zu kündigen, aber dann fehlt mir der ganze Samstag und auch die 2. Bundesliga“, schildert Holzner: „Ich habe auch Stammgäste, die die 2. Bundesliga eben schauen wollen.“ Fehlt DAZN, dann fehlen beispielsweise die Freitagspiele. „Dann kann ich da zumachen. Wie du es eben machst, ist es falsch.“ Holzner hofft daher auf gute Paarungen. „Bei Bayern gegen Lazio in der Champions League hatte ich 50 Gäste. Das war in Ordnung.“

Auch in der Bundesliga, wenn Bayern auf Dortmund trifft, ist die Kneipe gut gefüllt. „Diese Tage brauchst du auch. Schließlich muss man auch irgendwie seine Rechnungen bezahlen.“ Das AGE 52 bleibt den Fans wohl erhalten. In Ellwangen im Bistro sieht es anders aus. Dort könnte bald eben nur noch das gezeigt werden, was der Fachmann als Übertragung im Free-TV bezeichnet: ausgewählte Spiele aus dem DFB-Pokal oder der Bundesliga etwa. Die Champions League indessen bleibt dann aber wohl nahezu gänzlich der zahlenden Kundschaft vor dem privaten Fernseher vorbehalten.

Stadion toppt die Kneipe

Eine Ausnahme bildet das Finale, das in diesem Jahr im ZDF gezeigt wird. Die Rechte auf andere ausgewählte Spiele der Königsklasse hat eben jener Sender ja bekanntlich vor einiger Zeit verloren.

Abgesehen von einem Besuch im Stadion natürlich schaut man fortan also vermutlich bald fast überall auf der Ostalb in die Röhre. Im Vergleich zu einem Stadionbesuch kann freilich auch die beste Fußballkneipe - mit allen verfügbaren Abos - nicht mithalten. Das war allerdings - im Vergleich zu den immer weitere steigenden Abopreisen - schon immer so.