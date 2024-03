Das Problem ist der Polizei bekannt: Es existierten in Aalen „verschiedene beliebte Parkplätze und Örtlichkeiten, an denen sich junge Erwachsene treffen, die auch oftmals eine entsprechende Affinität zu Kraftfahrzeugen haben.“ Das erklärt Polizeisprecher Holger Bienert. Spaziergänger und Anwohner bekommen abends etwa an den Limesthermen oder in der Innenstadt in der Bahnhofstraße so einiges mit. Einen Treffpunkt gab es lange auch auf dem Parkplatz vor dem BayWa-Baumarkt. Doch seit Kurzem herrscht hier Ruhe. Was ist geschehen?

Immer wieder knallt ein Auspuff

Motoren heulten, Reifen quietschten, und immer wieder knallte ein Auspuff: So ging das bis vor Kurzem fast jedes Wochenende bis spätabends auf dem Parkplatz vor dem BayWa-Baumarkt in der Gartenstraße. „Ich fand’s schrecklich“, sagt eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte - man könne nie wissen. Sie ist nicht die einzige in der Umgebung, die sich über den Lärm geärgert hat. Die Polizei sagt, sie nehme das Thema ernst. Dass jetzt Ruhe herrscht, hat aber auch einen anderen Grund.

Eine Kolonne von Autos

„Letzten Samstag war es noch so“, bestätigt die Anwohnerin die regelmäßigen Erfahrungen auch anderer Nachbarn des ehemaligen Königer-Geländes und jetzigen Aal-Carrées. „Gegen 21 Uhr ging es los.“ Eine Kolonne von fünf, sechs, sieben Autos sei auf den Parkplatz eingebogen. „Erst standen sie nur rum. Sie trafen sich meist ganz hinten auf dem Parkplatz“, so die Aalenerin. Was man schon daran sehen konnte, dass am nächsten Morgen extrem viel Müll ringsum verstreut war. „Meistens sind sie mit ihren Autos stundenlang rumgefahren. Haben Gas gegeben, sind die Länge des Baumarkts entlanggebrettert. Dass da noch keiner ins Schaufenster gekracht ist, wundert mich“, berichtet die Frau.

Oft quietschten Reifen, und sie ist sich sicher: „Die sind da gedriftet.“ Oder die Fahrer rasten mit ihren Autos vom BayWa-Parkplatz runter auf den Parkplatz daneben, dann raus und die Straßen hoch und runter, dann wieder zurück auf den Parkplatz: „Es waren immer die gleichen, die da rumgedüst sind, auch die Stuttgarter Straße entlang, das hat man gehört.“ Einmal habe sie noch nachts um halb zwei Autos stehen sehen.

Blendende Schweinwerfer

Neben dem Lärm störte auch das Scheinwerferlicht. „Das ist Egoismus“, findet die Anwohnerin. „Die leben hier doch nicht alleine.“ Seit dem vergangenen Sommer sei es extrem gewesen. Ein paar Tage Ruhe herrschte nur, wenn es regnete. Vergangenen Samstag regnete es nicht. „Da ging das locker bis Mitternacht.“ Obwohl die Aalenerin gegen 22 Uhr die Polizei rief. Daraufhin sei eine Streifenbesatzung angefahren, bestätigt Holger Bienert, „allerdings aufgrund des aktuell bestehenden Einsatzaufkommens mit zeitlicher Verzögerung.“

Der Sprecher erklärt, es lägen der Polizei keine konkreten Erkenntnisse zu einer richtigen „Drifter-Szene“ vor, ebensowenig zu einer Szenevernetzung im Bereich des sogenannten „Posings“. Die Schlussfolgerung: Hotspots gibt es also nicht.“ Doch würden der Polizei Ruhestörungen verschiedener Art, zum Beispiel laute Musik oder Fahrmanöver mit quietschenden Reifen, gemeldet, „denen wir nachgehen“, so Bienert.

Polizei kommt zu spät

Insbesondere bei letzteren bestehe allerdings das Problem des zeitlichen Verzugs bis zum Eintreffen der Polizei und damit das der Nachweisbarkeit. Dann könne das Fehlverhalten meistens nicht mehr festgestellt und somit nicht mehr einzelnen verantwortlichen Personen konkret zugeordnet werden.

Bezüglich des BayWa-Parkplatzes seien seit Juli 2023 fünf Beschwerden zu lärmenden Personen beziehungsweise Fahrmanövern recherchiert worden. „In allen Fällen fuhr eine Streifenbesatzung an, konnte aber nicht mehr entsprechende Feststellungen tätigen“, so der Polizeisprecher.

Dennoch könnten sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich darauf verlassen, dass, wenn notwendig, auch so zeitnah wie möglich eine Streifenbesatzung komme. „Das Polizeipräsidium Aalen nimmt die Thematik Posing/Tuning/Eventszene sowie die Belastungen für die Bevölkerung durch solche Belästigungen ernst“, versichert Bienert. „Deswegen haben wir diese Thematik auch konzeptionell hinterlegt, begegnen aufkommenden Problemen frühzeitig, wirken diesen entgegen und führen auch Kontrollmaßnahmen durch.“

Die Schranken an den Zufahrten zum Parkplatz auf dem Aal-Carrée, wo sich der auch BayWa-Baumarkt befindet, sind seit einigen Tagen abends geschlossen. (Foto: Sylvia Möcklin )

Beim Parkplatz am BayWa-Baumarkt wirkte eine weitere Maßnahme: Die Ein- und Ausfahrten sind mit Schranken versehen. Bisher blieben sie auch nach Geschäftsschluss offen, bestätigt Berndt-Ulrich Scholz als ehemaliger Eigentümer des Areals.

Seit einigen Tagen registiert die geplagte Anwohnerin allerdings eine Veränderung: „Die Schranken sind von 20.30 bis 7.30 Uhr zu.“ Und sie freut sich: „Es ist jetzt echt ruhig.“