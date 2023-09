Schlägerei: Polizei nimmt 18-Jährige fest.

Nach einer Schlägerei vor einem Einkaufscenter in der Julius-Bausch-Straße hat die Polizei am Samstag zwei 18-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Zeugenaussagen zufolge kam es gegen 19.20 Uhr zwischen den zwei Männern und einem 23-Jährigen nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden 18-Jährigen zeigten ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten, sodass diesen Handschließen angelegt werden mussten.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurden die Beamten weiterhin beleidigt und bedroht. Weitere Ermittlungen zum eigentlichen Geschehen ergaben, dass es bereits am Mittag zu einer Körperverletzung in der Helferstraße gekommen war, bei der die zwei 18-Jährigen Männer ebenfalls beteiligt waren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.