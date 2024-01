Schäuble war eine „absolut bestimmende Kraft“

„Mit ihm ist der Letzte der Generation gegangen, in der die CDU die absolut bestimmende Kraft in Deutschland war.“ So hat Georg Brunnhuber den früheren Bundestagspräsidenten und langjährigen Minister Wolfgang Schäuble gewürdigt. Brunnhuber, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Aalen/Heidenheim, ist einer der wenigen, wenn nicht der Einige im Kreis, der den Verstorbenen bereits seit den Tagen kennt, in denen Schäuble als blutjunger Abgeordneter Sitz und Stimme im damaligen Bonner Bundesparlament hatte. Mit ihm verbindet Brunnhuber viele Erinnerungen, Gespräche und Erfahrungen und so will er seinem Parteifreund heute auch die letzte Ehre erweisen, wenn Schäuble in Offenburg zu Grabe getragen wird.

Zuletzt hatten sie wieder mehr Kontakt zueinander, denn beide gehörten sie zu den Unterstützern von Friedrich Merz und wollten ihn an die Parteispitze bringen, was bekanntlich auch gelungen ist. Ende November war er in Berlin, erzählt Brunnhuber, und nahm an einer Runde mit Merz teil, zu der ursprünglich auch Schäuble stoßen wollte, dann aber doch nicht kam. Kaum jemand habe damals von dessen Krebserkrankung gewusst, der er an Weihnachten erlegen war.

Schäuble war in seinen ersten Abgeordnetenjahren noch Mitglied der Jungen Union (JU) und so hat ihn Brunnhuber kennengelernt, der 1973 JU-Kreisvorsitzender auf der Ostalb wurde. Als er 1991 in den Bundestag einzog, war Schäuble Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion und übernahm ein Jahr später den Fraktionsvorsitz. Einmal habe er ihm gesagt, plaudert Brunnhuber aus dem Nähkästchen, „es gefällt mir, dass Du mir widersprichst, obwohl Du weißt, dass ich Recht habe.“ Er, Brunnhuber, habe diese Auseinandersetzungen immer als sportliche Herausforderung angenommen. Aber klar sei stets gewesen, dass man zu Schäuble aufgeschaut habe. Und obwohl sie Parteifreunde waren, sei es immer beim förmlichen „Sie“ geblieben, denn Schäuble hatte nur sehr wenige Duz-Freunde in der Politik.

Sein Widerspruchsgeist hat Brunnhuber bei Schäuble aber nicht geschadet. Vielmehr habe der Verdorbene ihn immer sehr gefördert. „Ohne ihn“, erzählt der Ex-Abgeordnete, „wäre ich nie Vorsitzender der baden-württembergischen CDU-Landesgruppe im Bundestag geworden.“ Und dank Schäuble habe wiederum die Landesgruppe ihren Einfluss in der Bundeshauptstadt stärken können. „Wenn wir ihn an unserer Seite hatten, haben wir viel voranbringen können.“ Der Verstorbene sei auch maßgeblich am Projekt Stuttgart 21, der Tieferlegung des Bahnhofs in der Landeshauptstadt beteiligt gewesen. Dazu bewogen habe ihn die Erkenntnis, dass Baden-Württemberg eine herausragende Anbindung an den Schienenverkehr braucht, damit der wirtschaftlich stärkste Kern der Republik im Fernverkehr gut angebunden ist.

Ohne Schäubles Rede im Bundestag wäre Berlin nicht die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschland geworden, ist Brunnhuber überzeugt. Dabei habe dieser selbst mit sich um die richtige Entscheidung gerungen und habe die Argumente für die seinerzeitige Bundeshauptstadt Bonn durchaus gelten lassen. Brunnhuber war damals für Bonn, was ihm Schäuble aber nie zum Vorwurf gemacht habe. „Aber historisch war es richtig, Berlin zur Hauptstadt zu machen“, räumt der Ex-Abgeordnete im Rückblick einen Irrtum ein.

Schäuble sei auch nicht so unnahbar gewesen, wie das im Fernsehen gewirkt habe, schildert Brunnhuber seinen verstorbenen Parteifreund. „Er war ganz anders.“ In der Landesgruppe sei er immer für einen Spaß zu haben gewesen, er sei gut organisiert gewesen, habe gut formulieren und debattieren können. Aber er habe auch eine eiserne Disziplin gehabt, die Folgen des Attentats auf ihn weggesteckt und im Rollstuhl ein großes Durchhaltevermögen bewiesen. „Er musste stundenlang sitzen, während wir wenigstens mal aufstehen und uns bewegen konnten.“ In der Fraktion sei Schäubles Ansehen unverändert hoch gewesen und habe auch in der Spendenaffäre zur Jahrtausendwende nicht gelitten.

Als er erfahren habe, dass Brunnhuber aus dem Bundestag ausscheidet und in den Vorstand der Bahn geht, habe Schäuble dies einerseits bedauert, andererseits aber auch gesagt, das Unternehmen brauche jemand, der nahe an der Politik sei. Für Brunnhuber wiederum, erzählt er, war während seiner Zeit bei der Bahn der direkte Draht zum Finanzminister Schäuble sehr nützlich. Dieser zeichnete sich im übrigen bekanntlich durch einen trockenen Humor aus. So habe er Brunnhuber bei einem der letzten Treffen gefragt, was er nun so mache. Die Antwort, er leite nun die Seniorenunion in Oberkochen, kommentierte er so: „Also wieder zurück zu den Anfängen. Von der Jungen Union zur Seniorenunion.“

Schäuble war übrigens die Ostalb nicht unbekannt. Er war viele Male hier zu Besuch, zuletzt als Ehrengast beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mitte 2022 in Heidenheim, wo er einmal mehr mit seinen klaren Analysen begeisterte.