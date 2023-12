Immer wieder muss am ZOB die Polizei anrücken, kürzlich wegen einer blutigen Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Die CDU-Fraktion hat jetzt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ein „langfristiges und dauerhaft angelegtes Beschlusspaket für Sicherheit und Wohlfühlen in Aalen“ vorgeschlagen. Diesem Antrag hat der Gemeinderat in seiner Hauhaltssitzung am Donnerstag einhellig zugestimmt.

Das Gebiet um Hauptbahnhof, ZOB und Mercatura bis zur Schubartstraße sei exemplarisch, hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast bereits in seiner Haushaltsrede in der Vorwoche erklärt. In diesem Gebiet habe die Polizei 47 Prozent der Straftaten in der Innenstadt festgestellt. Die Polizeiberichte über die Einsätze seien „heftig“: So gab es Vandalismus, Körperverletzungen auch gegen Unbeteiligte und teilweise am helllichten Tag, Diebstähle, Einbrüche sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. „Anwohner und Geschäftsleute am ZOB bestätigten uns dies. Dies muss uns zu denken geben“, so der CDU-Sprecher. Es habe auch keine 24 Stunden gedauert, bis der Steg nach seiner feierlichen Eröffnung Ziel von Beschädigungen wurde.

Ärger und fertige Leute

Zu denken gegeben habe auch eine Umfrage bei Jugendlichen im Rahmen des Konzepts „Der Jugend Räume schaffen“. Dort seien Bahnhofsvorplatz, Fahrradparkhaus, die Unterführung Richtung Hirschbach sowie der ZOB ebenfalls vielfach als negativ genannt worden. An diesen Orten gebe es „Ärger und Streitereien, Konflikte, Alkoholkonsum, Lärm, fertige Leute, gruselige Gestalten und die unheimliche Stimmung“.

Deshalb hat die CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2024 ein ganzes Antragspaket geschnürt, das zu mehr Sicherheit führen soll. „Wir können die öffentlichen Räume, die wir mit Millionenaufwand gebaut haben, nicht sich selbst überlassen“, begründete Wagenbast den Vorstoß.

Polizeirevier hat zu wenig Personal

Damit stieß er auf große Zustimmung. Oberbürgermeister Frederick Brütting machte darauf aufmerksam, dass die Einzelheiten der Kriminalstatistik, die der neue Revierleiter Smith im Gemeinderat vorgestellt hatte, auch die Verwaltung bewegt haben. Das Polizeirevier habe eine zu geringe Personalausstattung. Man habe sich deshalb schriftlich ans Innenministerium gewandt. „Es gibt einen Verteilungsschlüssel, der unser Revier benachteiligt“, erklärte Brütting. Da werde man dran bleiben. Die Verwaltung fordere eine ausreichende Personalausstattung für das Revier. Doch müsse natürlich auch die Ortspolizei zur Sicherheit beitragen.

Mehreren Maßnahmen, die die CDU-Fraktion vorschlug, stimmte das Gremium zu. Einen Runden Tisch mit Sozialdienst, Ordnungsamt und Polizei gebe es bereits. Aber die kommunale Kriminalprävention mit der „Initiative Sicheres Aalen“ sei nicht mehr aktiv verfolgt worden, sie solle reaktiviert werden.

Weiter schlug die CDU ein Sicherheitsaudit für Aalen mit Bürgerbefragung und wissenschaftlicher Begleitung durch eine Hochschule vor. Ziel: das subjektive Sicherheitsempfinden zu analysieren, um eine „solide Datenbasis mit Blick auf die nicht angezeigte Kriminalität und das Sicherheitsgefühl in Aalen“ zu schaffen. Darüber hinaus solle ein uniformierter kommunaler Ordnungsdienst für Aalen gebildet werden. Einen solchen gebe es bereits in vielen Städten im Land. Die Erfahrungen seien positiv. Und schließlich schug die CDU ein Konzept gegen dunkle Stellen am Bahnhof sowie eine bessere Beleuchtung und Ausstattung des Fahrradparkhauses vor. Für all diese Maßnahmen beschloss das Gremium, 200.000 Euro in den Haushalt aufzunehmen.

Videoüberwachung ist schwierig

Kritisch sah die Stadt einen weiteren Vorschlag der CDU, nämlich eine Videoüberwachung in Absprache mit der Polizei an neuralgischen Stellen, insbesondere dem Bahnhofsumfeld, zu installieren. Das sei ein starker Eingriff in die Persönlichkeitsrechte,. Eine Videoüberwachung sei nur zulässig bei einem Verdacht auf eine Straftat. Sie sollte nur als letzes Mittel eingesetzt werden. Das Ordnungsamt werde aber das Thema mit der Polizei erörtern.

Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann ergänzte, dass 2024 eine Neukonzeptionierung des Gemeindevollzugsdiensts anstehe. Das enspreche dem CDU-Antrag.