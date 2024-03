Claus Albrecht von den Freien Wählern ist ziemlich sauer auf Alexander Asbrock von den Grünen.

Anlass waren dessen Äußerungen am Aschermittwoch. Albrecht zitierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Asbrock, der die Freien Wähler am Aschermittwoch als „uneinigen wilden Haufen aus lauter Egos“ bezeichnet hatte. Wäre Asbrock ein „pubertierender Jugendlicher“, so Albrecht, würde man dieses Verhalten „rotzfrech“ nennen.

"Nicht das Niveau des Gremiums"

Damit habe er sich als Unternehmer, Gastronom, Gemeinderat und seiner Fraktion keinen Gefallen erwiesen. Dieses Niveau entspreche „nicht dem Niveau des Gremiums“, so Albrecht. Er hoffte im Gemeinderat, dass sich „so ein Niveau“ angesichts der anstehenden Kommunalwahlen in den nächsten zwei, drei Monaten nicht einspiele. Vielleicht sei das aber auch „eine Frage des Charakters“. Alle Gemeinderäte seien im Ehrenamt tätig, und für solche persönlichen Angriffe gebe es auch überhaupt keinen Grund. Albrecht forderte eine Entschuldigung.

Alexander Asbrock. (Foto: Andreas Wegelin )

Alexander Asbrock antwortete: Am politischen Aschermittwoch werden nun einmal „überspitzt formuliert“.

Wenn Claus Albrecht dies aber als persönliche Beleidigung verstanden habe, entschuldige er sich „in aller Form“.