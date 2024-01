Die Landräte des Ostalbkreises und Heidenheim, Joachim Bläse und Peter Polta, begrüßen die aktuell friedlichen Demonstrationen für Demokratie und Freiheit und das deutliche Zeichen von Hunderttausenden bundesweit gegen Rassismus und antidemokratische Strukturen.

An diesem Wochenende findet auch in Schwäbisch Gmünd die erste Demonstration statt, eine Woche später dann in Aalen. Aufgerufen dazu hatte das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“, die Demonstration ist ordnungsgemäß angemeldet.

Mitte der Gesellschaft erhebt sich

„Wir erleben tatsächlich zum ersten Mal, dass sich die Mitte der Gesellschaft zu Wort meldet. Bislang war das immer sehr von Parteispektren getriggert nach dem Motto: Wenn die Rechten etwas sagen, dann müssen die Linken reagieren. Kulturvereine mit Mitgliedern, die in der zweiten oder dritten Generation hier leben, sprechen mich an und fragen, was hier passiert und ob sie nicht mehr willkommen seien“, berichtet Bläse von den vergangenen Tagen und wie er sie erlebt hat.

„Die Menschen spüren, dass es um ihr Verständnis von Deutschland geht und es bewegt mich, dass die Leute nun in der Breite aufstehen“, fährt Bläse fort. Im Heidenheimer Kreis ist aktuell noch keine Demonstration geplant, doch kann sich Peter Polta den Worten Bläses voll und ganz anschließen. Beide Kreise arbeiten ohnehin sehr eng miteinander.

Joachim Bläse wird bei Demos dabei sein

Bläse werde bei den Demonstrationen dabei sein, werde sich solidarisch erklären mit den Demonstrierenden, hebt aber hervor, dass es wichtig gewesen sei, dass diese Demonstrationen aus der Mitte der Gesellschaft gekommen seien und nicht von Städten oder vom Kreis angeordnet. „Das ist ein enormer Unterschied“, sagt der Landrat.

Natürlich aber sei er auch aktiv dabei, wenn man ihn benötige, sagt er. „Ich finde es aber auch gut, wenn jetzt diejenigen zu Wort kommen, die sonst eher ruhig sind. Dann merken die Menschen auch, dass wirklich alle mit dabei sind“, sagt er. Dass „diese breite Masse“ nun so aktiv werde, das habe Bläse, seitdem er in politischen Ämtern tätig ist, noch nie erlebt.

Polta pflichtet seinem Kollegen bei: „Es ist in der Gesellschaft angekommen, dass man für die Demokratie einstehen muss, das wird jetzt deutlich. Man sieht ganz unterschiedliche Gruppen, die nicht mehr alles hinnehmen möchten. Plurale Artikulation ist in diesem Fall sehr wichtig. Es müssen viele verschiedene Stimmen in diesem Diskurs gehört werden, die für die Demokratie eintreten.“

Begrifflichkeit „Remigration“ erschrecke

Viele Menschen erschrecke die aktuelle Diskussion, angeführt von der Begrifflichkeit „Remigration“.

„Neulich war ich bei einer Jugendveranstaltung und da haben mich die Jugendlichen darauf angesprochen und gesagt, dass es doch nicht sein könne, dass man plötzlich solche Worte benutzt“, sagt Bläse.

Das alles seien die kleinen Versuche zu testen, wie weit man in Deutschland heutzutage gehen kann, sind sich die beiden Landräte sicher. „So rückt die rote Linie immer mehr in eine Richtung. Jetzt ist der Zeitpunkt, die rote Linie wieder zurückzuführen, sonst bleibt sie da, wo sie jetzt gerade ist“, umschreibt Bläse.

Verbale Entgleisungen der AfD kenne man, das aber sei neu

Mit verbalen Entgleisungen sei die AfD immer mal wieder aufgefallen, so Bläse. Mit dem Begriff der „Remigration“ aber werde versucht, am System etwas zu ändern, es gehe also einen Schritt weiter. Und noch deutlicher: Die rote Linie sei diesmal überschritten worden und das sei auch aus Sicht Bläses der Grund dafür, dass die Leute nun auf die Straße gingen.

Auch Polta wirkt nachdenklich in diesem Diskurs. Seine (und Bläses) Generation habe aus der Geschichte gelernt. „Das gilt nun auch für die nachkommende Generation, dass die Geschichte nicht vergessen wird, dass das allgegenwärtig ist. Aus dem, was wir gelernt haben, müssen wir nun aber die richtigen Schlüsse ziehen. Wir müssen zu unseren Werten, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und diese verteidigen“, fordert Polta.

Damit positionieren sich die beiden Landräte deutlich in der aktuellen Situation, wie sie sich bundesweit darstellt, wie sie sich nun aber auch immer deutlicher in Ostwürttemberg abzeichnet. Zu sehen zunächst in Gmünd.