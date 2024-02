Sie sind quadratisch, praktisch, gut - gemeint sind nicht die Schokoladentafeln von Ritter Sport - und es gibt sie in verschiedenen Farben. In Aalen sind sie rot. Zu verdanken haben wir sie den rund 2900 Bewohnern, die beim Ordnungsamt der Stadt gemeldet sind.

Keine Chance in Geschäften oder Supermärkten

In Geschäften oder in Supermärkten kann man die besagten Gegenstände nicht kaufen, vielmehr kann sie jeder an rund 133 Örtlichkeiten im Stadtgebiet erwerben. Und das sogar kostenlos. Zur Kasse gebeten werden lediglich die Angehörigen der Bewohner, für die diese Utensilien angeschafft wurden. Auch die Örtlichkeiten an besonders neuralgischen Punkten, an denen sie erhältlich sind, hat die Stadt installiert, um dieselbe sauber zu halten.

Zweckentfremdung der roten Beutel

Nicht selten werden die roten Behältnisse allerdings zweckentfremdet. Die einen nutzen sie als Kopfschutz bei Regen, wenn der Schirm vergessen wurde. Dass das äußerst effektiv ist, habe ich selbst getestet. Die anderen verwenden sie als Aschenbecher für ihre Zigarettenstummel, die dann samt Inhalt im Restmüll entsorgt werden. Wiederum andere haben den Gegenstand sogar als kleine Einkaufstüte entdeckt oder gar als Tupperschüssel, in der der im Lokal nicht gegessene und in einen Mehrwegbecher umgeschichtete Wurstsalat nach Hause transportiert wird.

Spätestens jetzt wissen

nicht mehr nur die Hundebesitzer Bescheid

Dass ein Gegenstand so vielfältig verwendet werden kann, hätte wohl kaum einer gedacht, der keinen Vierbeiner besitzt. Einzig und allein die Hundehalter wissen um die geniale Erfindung des Hundekotbeutels. So isch halt!